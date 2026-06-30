«Киевстар» с 1 июля отменяет два старых способа пополнения счета

С 1 июля 2026 года «Киевстар» прекращает поддержку двух устаревших способов пополнения счета: через короткую комбинацию *134# и голосовое меню по номеру 899.

Об этом оператор сообщил на официальном сайте. В компании поясняют, что закрывают устаревшие каналы пополнения счета, поскольку большинство абонентов уже перешло на современные цифровые сервисы.

Речь идет об услуге «Мобильный платеж», которая позволяла пополнять счет с помощью USSD-команды или голосового меню. До конца июня эти способы еще доступны, но с 1 июля воспользоваться ими уже не получится.

Как теперь пополнять счет

После закрытия *134# и номера 899 абоненты смогут пользоваться другими способами оплаты. Самый простой вариант — приложение «Мой Киевстар», где пополнение доступно без комиссии. Также счет можно пополнить на сайте оператора, через банковские приложения, онлайн-платежные сервисы или скретч-карты.

В «Киевстар» отмечают, что изменения касаются только старых способов пополнения счета. Сама мобильная связь, тарифы и доступ к другим платежным каналам при этом не изменяются.

Абонентам, привыкшим пользоваться *134# или номером 899, следует заранее перейти на другой способ оплаты, чтобы после 1 июля не возникло проблем с пополнением счета.