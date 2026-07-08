«Киевстар» зафиксировал цены на два тарифа до 1 сентября 2027 года

Мобильный оператор «Киевстар» изменил условия для абонентов, переходящих к нему с номером другого оператора. Ранее выгодная цена действовала до 1 декабря 2026 года, теперь срок продлили до 1 сентября 2027 года.
Речь идет о тарифах «Все вместе Легкий» и «Все вместе Крутой». Новые условия предусматривают скидки на оплату и увеличенный объем мобильного интернета — в отдельных случаях до 100 ГБ без ограничения скорости.
Стоимость тарифов:
«Все вместе Легкий»:
- 290 грн/мес — при переносе номера от другого оператора
- 450 грн/мес — стандартная цена
«Все вместе — круто»:
- 350 грн/мес — при переносе номера
- 450 грн/мес — стандартная цена
Разница между тарифами заключается в объеме интернета и количестве минут на номера других операторов.
Напомним, «Киевстар» также сообщал об отключении 3G в пяти областях с 4 августа — оператор переводит абонентов на 4G для ускорения работы мобильного интернета.