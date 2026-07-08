«Киевстар» зафиксировал цены на два тарифа до 1 сентября 2027 года

Мобильный оператор «Киевстар» изменил условия для абонентов, переходящих к нему с номером другого оператора. Ранее выгодная цена действовала до 1 декабря 2026 года, теперь срок продлили до 1 сентября 2027 года.

Речь идет о тарифах «Все вместе Легкий» и «Все вместе Крутой». Новые условия предусматривают скидки на оплату и увеличенный объем мобильного интернета — в отдельных случаях до 100 ГБ без ограничения скорости.

Стоимость тарифов:

«Все вместе Легкий»:

290 грн/мес — при переносе номера от другого оператора

450 грн/мес — стандартная цена

«Все вместе — круто»:

350 грн/мес — при переносе номера

450 грн/мес — стандартная цена

Разница между тарифами заключается в объеме интернета и количестве минут на номера других операторов.

Напомним, «Киевстар» также сообщал об отключении 3G в пяти областях с 4 августа — оператор переводит абонентов на 4G для ускорения работы мобильного интернета.