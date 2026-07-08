Київстар зафіксував ціни на два тарифи до 1 вересня 2027 року

Мобільний оператор Київстар змінив умови для абонентів, які переходять до нього з номером від іншого оператора. Раніше вигідна ціна діяла до 1 грудня 2026 року, тепер термін продовжили до 1 вересня 2027-го.

Йдеться про тарифи «Все разом Легкий» та «Все разом Крутий». Нові умови передбачають знижки на оплату та збільшений обсяг мобільного інтернету — в окремих випадках до 100 ГБ без обмеження швидкості.

Вартість тарифів:

«Все разом Легкий»:

290 грн/міс — при перенесенні номера від іншого оператора

450 грн/міс — стандартна ціна

«Все разом Крутий»:

350 грн/міс — при перенесенні номера

450 грн/міс — стандартна ціна

Різниця між тарифами полягає в обсязі інтернету та кількості хвилин на номери інших операторів.

Нагадаємо, Київстар також повідомляв про відключення 3G у п’яти областях з 4 серпня — оператор переводить абонентів на 4G для прискорення мобільного інтернету.