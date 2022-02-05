В абонентів Київстар раптово зникли гроші з рахунків: оператор пояснив причини

Українці, що користуються послугами компанії Київстар, стикнулися із непередбачуваними труднощами. Протягом кількох годин вони не могли ані подзвонити, ані надіслати СМС. При спробі здійснити дзвінок система повідомляла, що на рахунку недостатньо коштів. Хоча у більшості випадків це було не так.





Деякі клієнти, стикнувшись із такою проблемою, навіть вирішили, що з їхніх рахунків якимось чином списали всі кошти. Однак в офісі оператора ситуацію пояснили звичайним збоєм системи під час оновлення програмного забезпечення. Адже окрім неможливості скористатися послугами зв’язку, клієнтам також не вдавалося поповнити свій рахунок чи зайти в додаток Київстар.

Варто зауважити, що збій торкнувся лише абонентів, що користуються пакетами передплати. Контрактні ж клієнти не відчули жодних змін у роботі сервісів оператора.

Проблему зі зв’язком та роботою додатку технічні спеціалісти компанії Київстар вирішили лише за кілька годин. У прес-службі першого за кількістю абонентів оператора країни підкреслили, що жодних коштів із рахунків клієнтів не списували. Тобто через збій система просто повідомляла клієнтам хибну інформацію буцімто у них закінчилися гроші.

Після виправлення програмної помилки та відновлення доступу абонентів до їхніх пакетних послуг, усі постраждалі отримали компенсацію за тимчасові незручності. Як зазначила представниця компанії Ірина Леліченко, клієнтам нарахували бонусні послуги у вигляді вибачення від компанії. Прес-секретарка попрохала клієнтів про розуміння, пояснивши, що від технічних збоїв перестрахуватися неможливо.

Тож за кілька годин без сервісу Київстар абоненти отримали щедру нагороду у вигляді додаткових хвилин та СМС. Компенсація вкотре демонструє ставлення стільникового оператора до своїх клієнтів. Схоже саме завдяки такому високому рівню сервісу Київстар на сьогоднішній день є найпопулярнішим оператором України, а кількість його абонентів налічує понад 26 мільйонів осіб.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿