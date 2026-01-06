На «Київстар ТБ» вийшла зіркова комедія «Вартові Різдва» з Бокланом і Тіною Кароль

Платформа кіно й телебачення «Київстар ТБ» презентувала ексклюзивну прем’єру сімейної комедії «Вартові Різдва». Стрічка розповідає про силу дитячої віри та важливість добра, зібравши на екрані плеяду українських зірок.

Сюжет та головні герої В центрі історії — протистояння трьох легендарних персонажів: Святого Миколая (Іван Бліндар), Санта Клауса (Михайло Кукуюк) та Духа Зими (Станіслав Боклан). Змагаючись за першість у зимових святах, вони беруться виконати бажання дівчинки Віри. Проте дитина загадує несподіване: щоб Різдва більше не було. Бажання здійснюється, свято зникає з пам’яті людей, а магічні герої втрачають силу і стають звичайними смертними. Тепер їм доведеться об’єднатися, щоб повернути людям свято, а дівчинці — віру в диво.

Акторський склад Окрім головної трійки, у фільмі зіграли Катерина Кузнєцова, Роман Луцький, а також відомі гумористи Бампер і Сус та Лєра Мандзюк. Особливу роль отримала Тіна Кароль: співачка не лише втілила яскравий образ на екрані, але й записала офіційний саундтрек до стрічки — пісню «Вогники».

Фільм поєднує пригоди, гумор та теплі сімейні цінності, нагадуючи, що справжня магія народжується з любові, а не з чар. Стрічка вже доступна для перегляду на платформі.