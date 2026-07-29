«Киевстар» отменяет три тарифа: кому добавят минуты и SMS без повышения цены

«Киевстар» сообщил, что с 5 августа 2026 года прекращают действовать три тарифных плана предоплаты. Абонентов автоматически переведут на другие тарифы с такой же стоимостью и аналогичными условиями — это произойдет 5 и 6 августа.

Что на что меняют

Тариф, который прекращает действие Новый тариф Стоимость LOVE UA Песня 2024 LOVE UA Свет 2023 300 грн / 4 недели LOVE UA Сила 2024 LOVE UA Сила 400 грн / 4 недели Твой Максимум Твой Максимум 2023 450 грн / 4 недели

Для кого условия не изменятся

Абоненты двух тарифов линейки LOVE UA фактически получат одни и те же пакеты услуг.

В пакете LOVE UA «Песня 2024» → LOVE UA «Свет 2023» оба тарифных плана стоят 300 гривен за четыре недели и включают безлимитные звонки в пределах сети «Киевстар», 250 минут на другие украинские номера и в 19 стран, 300 SMS, 25 ГБ интернета (из них 9,7 ГБ доступны в роуминге) и одну «Суперсилу» на выбор.

В тарифном пакете LOVE UA Сила 2024 → LOVE UA Сила стоимость также остается прежней — 400 гривен. Оба тарифа предлагают безлимит внутри сети, 300 минут на другие направления, 50 ГБ мобильного интернета и 13 ГБ в роуминге.

Кому это будет выгоднее

Наиболее заметные изменения коснутся пользователей тарифа «Твой Максимум», которые переходят на тариф «Твой Максимум 2023». За ту же абонентскую плату в 450 гривен они получат больше минут и в три раза больше сообщений.

Условия Твой Максимум Твой Максимум 2023 Звонки в сети «Киевстар» безлимит безлимит Минуты на другие сети и за границу 400 500 SMS в пределах Украины 100 300 Мобильный интернет безлимит безлимит Интернет в роуминге 14,6 ГБ 14,6 ГБ Стоимость 450 грн / 4 недели 450 грн / 4 недели

В обоих случаях полная скорость интернета действует на первые 100 ГБ, после чего она снижается до 0,8 Мбит/с, но трафик не тарифицируется дополнительно.

Что следует знать абонентам

Переход произойдет автоматически, поэтому от пользователей не требуется никаких действий. Если абонент уже оплатил период до даты перехода, дата следующего планового списания не изменится.

Тем, кого новый тариф не устраивает, оператор предлагает самостоятельно перейти на любой другой доступный тарифный план или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством.