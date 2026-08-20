Київстар запустив перший тариф для дітей: 20 ГБ, безліміт TikTok і жодних платних підписок

Київстар уперше виділив дітей в окрему тарифну категорію. Оператор запустив тариф «Дитячий», підключити який можна лише абонентам віком від 6 до 16 років включно, — і головна його особливість навіть не в наповненні, а в захисних механізмах, вбудованих спеціально під наймолодших користувачів.

Наповнення при цьому цілком доросле. За 270 гривень на 4 тижні дитина отримує 20 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки в мережі Київстар, 300 хвилин на інших операторів і 50 SMS. Передбачений і річний варіант оплати — 2000 гривень за 366 днів, що відчутно вигідніше за помісячні платежі. А для перших абонентів оператор приготував подарунок — лімітовану брендовану іграшку.

Найцікавіше — категорії застосунків, які не витрачають трафік з основного пакета. Їх три: «Розваги» з TikTok, YouTube, Telegram, Instagram, Minecraft, Discord і Roblox, «Знання без меж» з освітніми платформами на кшталт «Мрії», Microsoft Teams, Zoom, Google Meet і Google Classroom, та «Держава в смартфоні» з Дією, Helsi та Укрзалізницею. Тобто навіть коли 20 ГБ закінчаться, школяр не залишиться без зв’язку в основних сервісах — від уроків у Zoom до улюбленого «ТікТока».

Батьківський блок у тарифі не менш продуманий. Платні розважальні сервіси й рекламні підписки — класичне джерело «загадкових» списань з дитячих номерів — заблоковані одразу, а захист від непередбачених витрат автоматично зупиняє платні послуги. Додатково доступні послуга «Ми разом» для дзвінків на заздалегідь визначені родинні номери, сервіс «Мобільна безпека» з контролем контенту й відстеженням локації та керування дитячим номером через «Сімейну групу» в застосунку «Мій Київстар».

Умови підключення строгі, і це радше плюс: оформити тариф можна лише в фізичному магазині оператора, зробити це можуть виключно батьки або законні опікуни, підтвердивши свідоцтво про народження дитини через застосунок «Дія». Правило «одне свідоцтво — один тариф» відсікає спроби дорослих оформити вигідний тариф на себе.

Нагадаємо, Київстар цього літа активно перетрушує тарифну сітку. Раніше ми писали, як оператор закрив три тарифи передплати, автоматично перевівши абонентів на аналоги без зміни ціни.