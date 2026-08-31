«Киевстар» обновил стоимость «Идеальных» номеров для предоплаты и контракта

«Киевстар» продлил действие акции «Хороший номер — хорошая скидка» для абонентов с предоплатой и по контракту. Воспользоваться предложением можно будет до 30 сентября 2026 года.

Главным изменением стало снижение стоимости категории «Идеальный номер». С 1 сентября такой номер будет стоить 350 грн вместо обычных 600 грн. Таким образом, скидка составляет 250 грн, или около 42 %.

К категории «Идеальный» обычно относятся комбинации цифр, которые легче запомнить: повторы, зеркальные последовательности или другие запоминающиеся наборы. Такие номера часто выбирают для бизнеса, личного использования или в качестве основного номера, который планируется сохранить на длительный срок.

Условия подключения зависят от вида обслуживания.

Абоненты с абонентской платой могут приобрести «Идеальный номер» как в интернет-магазине «Киевстар», так и в фирменных магазинах оператора.

Для абонентов с контрактным тарифом процедура несколько иная. Чтобы подключить номер по акционной цене, необходимо обратиться в любой магазин «Киевстар».

Акция будет действовать в течение всего сентября, однако оператор не уточняет, будут ли все доступные комбинации «Идеальных номеров» участвовать в акции и будет ли выбор зависеть от конкретного региона или магазина.

Для абонентов, которые давно планировали сменить номер на более запоминающийся, продление акции может стать выгодным моментом для такого перехода. Особенно с учетом того, что новая акционная цена почти на 42 % ниже стандартной.

После 30 сентября стоимость таких номеров может вернуться к обычному уровню, если «Киевстар» не решит вновь продлить акцию.