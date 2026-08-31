Київстар оновив вартість «Ідеальних» номерів для передплати та контракту

Київстар продовжив дію акції «Гарний номер — гарна знижка» для абонентів передплати та контракту. Скористатися пропозицією можна буде до 30 вересня 2026 року.

Головною зміною стало зниження вартості категорії «Ідеальний номер». З 1 вересня такий номер коштуватиме 350 грн замість звичайних 600 грн. Таким чином знижка становить 250 грн, або близько 42%.

До категорії «Ідеальний» зазвичай належать комбінації цифр, які легше запам’ятати: повтори, дзеркальні послідовності або інші помітні набори. Такі номери часто обирають для бізнесу, особистого використання або як основний номер, який планують зберігати протягом тривалого часу.

Умови підключення залежать від форми обслуговування.

Абоненти передплати можуть придбати Ідеальний номер як в інтернет-магазині Київстар, так і у фірмових магазинах оператора.

Для контрактних абонентів процедура дещо інша. Щоб підключити номер за акційною ціною, потрібно звернутися до будь-якого магазину Київстар.

Акція діятиме протягом усього вересня, однак оператор не уточнює, чи всі доступні комбінації Ідеальних номерів братимуть участь у пропозиції та чи залежатиме вибір від конкретного регіону або магазину.

Для абонентів, які давно планували змінити номер на більш запам’ятовуваний, продовження акції може бути вигідним моментом для такого переходу. Особливо з огляду на те, що нова акційна ціна майже на 42% нижча за стандартну.

Після 30 вересня вартість таких номерів може повернутися до звичайного рівня, якщо Київстар не вирішить знову продовжити акцію.