Київстар запустив новий вид 4G у низці міст України

Популярний український оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив супершвидкісний інтернет 4G ще у низці регіонів України. Зокрема у квітні та травні було під’єднано до послуги кілька областей: Житомирську, Вінницьку, Полтавську, Миколаївщину, Дніпропетровську, Маріуполь





За словами керівника напрямку планування та розвитку мереж компанії «Київстар» Василя Пантова, проект LTE900 сприяв розширенню можливостей клієнтів оператора навіть у маленьких та віддалених містечках. Чимало областей України за останній рік отримали швидкісний інтернет 4G, а цифрова прірва між великими та малими населеними пунктами неухильно зменшується.

Проект LTE900, що є основною рушійною силою для розвитку 4G, має великі та довготермінові перспективи. У рамках LTE900 компанія «Київстар» планує ще кілька років поспіль покращувати та розширювати межі своєї мережі 4G-інтернету, не забуваючи навіть про найвіддаленіші куточки нашої країни.

Наразі ж оператор вже може зробити висновки, що завдяки використанню частот 900 МГц значно поліпшилася потужність сигналу у приміщеннях. Адже серед переваг цієї частоти, окрім радіуса охоплення, ще й можливість краще проникати через стіни будинків. А на це спроможні лише низькочастотні сигнали. Отож завдяки новій технології трафік 4G у «Київстар» зріс принаймні на 7%.

Наразі 4G-мережа оператора охоплює близько 15 тис. населених пунктів України, що відповідає 87% усього населення держави.