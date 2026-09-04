Нові умови від Київстар: за це обладнання абонентам більше не доведеться платити

З 2 вересня 2026 року Київстар почав без додаткової плати надавати абонентам ONU — пристрій, необхідний для підключення Домашнього Інтернету через оптоволоконну мережу GPON. Раніше таке обладнання коштувало клієнту 600 грн.

Нові умови поширюються на абонентів усіх тарифів Домашнього Інтернету, за винятком тарифу «Максимальний». Таким чином, для більшості користувачів початкові витрати на підключення оптоволоконного інтернету зменшаться на 600 грн.

ONU, або Optical Network Unit, — це пристрій, який встановлюється у помешканні абонента та перетворює оптичний сигнал у звичайне мережеве підключення, до якого вже можна приєднати Wi-Fi-роутер або інше обладнання. Без такого пристрою користуватися інтернетом через GPON неможливо.

Для українських користувачів ця технологія стала особливо актуальною через перебої з електропостачанням. На відміну від частини традиційних мереж, GPON може продовжувати працювати під час відключень світла, якщо обладнання провайдера має резервне живлення, а сам абонент забезпечив живлення ONU та свого роутера від павербанка, зарядної станції або іншого джерела.

Сам Київстар зазначає, що безкоштовне надання ONU стосується саме нових підключень Домашнього Інтернету з 2 вересня. Перелік доступних тарифів і можливість підключення GPON за конкретною адресою можна перевірити на сайті оператора.

Фактично оператор прибрав одну з додаткових витрат, яка раніше виникала під час переходу на оптоволоконний інтернет. Для абонента це означає простіше та дешевше підключення без необхідності окремо купувати базове оптичне обладнання.