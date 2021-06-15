Виявлена рідкісна гривня, за яку всі можуть отримати 15 000 грн

Останнім часом великої популярності набув продаж Українських монет перших років Незалежності. Особливість їх у тому, що часто-густо у тираж виходила лише обмежена кількість копійок певного дизайну.





Зокрема зараз великою популярністю у мережі користується монета номіналом 1 гривня 1992 року, випущена у лімітованій кількості. Основною особливістю раритету є гладкий рант (ребро) монети. За неї нумізмати наразі готові платити від 15 до 30 тисяч гривень.

Найбільшу суму виручити за такий шматочок металу можна на профільних сайтах для нумізматів – близько 30 тис. грн. А от на OLX за монету навряд віддадуть більше, ніж 15 тис. грн. Отож, якщо вам потрапила до рук така рідкісна гривня, краще продавати її на спеціальних ресурсах для колекціонерів. До того ж на таких сайтах зазвичай є форуми, де ви зможете ще й отримати цінну пораду щодо вартості вашої монети.

Грошовий знак має бути виготовлений із матеріалу 1.1 ААГ (світла латунь) із пласким шрифтом та штампом 24,5-25 мм. Звернути увагу потрібно й на аверс монети — тризубець на ньому повинен бути із гострим зубцем. Характерною для такої гривні є й вузький та гладкий кант. Трохи дешевше буде вартувати екземпляр із надписом 1992 на ребрі.

Вигідно продати монети можна й на аукціоні. У процесі торгів ціна часто перевищує навіть 30 тис. грн. До прикладу, нещодавно на одному з аукціонів раритет продали за 31,1 тис. грн. За монету боролися півсотні претендентів.