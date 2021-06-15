Оновлено:

Виявлена рідкісна гривня, за яку всі можуть отримати 15 000 грн

Що ж особливого у цьому грошовому знакові?

Новини

Зараз на головній

Останнім часом великої популярності набув продаж Українських монет перших років Незалежності. Особливість їх у тому, що часто-густо у тираж виходила лише обмежена кількість копійок певного дизайну.


Зокрема зараз великою популярністю у мережі користується монета номіналом 1 гривня 1992 року, випущена у лімітованій кількості. Основною особливістю раритету є гладкий рант (ребро) монети. За неї нумізмати наразі готові платити від 15 до 30 тисяч гривень.

Найбільшу суму виручити за такий шматочок металу можна на профільних сайтах для нумізматів – близько 30 тис. грн. А от на OLX за монету навряд віддадуть більше, ніж 15 тис. грн. Отож, якщо вам потрапила до рук така рідкісна гривня, краще продавати її на спеціальних ресурсах для колекціонерів. До того ж на таких сайтах зазвичай є форуми, де ви зможете ще й отримати цінну пораду щодо вартості вашої монети.

Грошовий знак має бути виготовлений із матеріалу 1.1 ААГ (світла латунь) із пласким шрифтом та штампом 24,5-25 мм. Звернути увагу потрібно й на аверс монети — тризубець на ньому повинен бути із гострим зубцем. Характерною для такої гривні є й вузький та гладкий кант. Трохи дешевше буде вартувати екземпляр із надписом 1992 на ребрі.

Вигідно продати монети можна й на аукціоні. У процесі торгів ціна часто перевищує навіть 30 тис. грн. До прикладу, нещодавно на одному з аукціонів раритет продали за 31,1 тис. грн. За монету боролися півсотні претендентів.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

попередня статтяОбнаружена редкая гривна, за которую все могут получить по 15 000 грн
наступна статтяМобільний оператор «Київстар» запустив новий тарифний план, про який всі мріяли більше 20 років
22,968Фанитак
510Читачіслідувати
14,300Глядачіпідписуватися

Останні новини

Більше схожих статей

©2019-2021. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «GSMinfo»