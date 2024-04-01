Життя частини українців у Німеччині може змінитись: вступив в силу важливий закон

З понеділка, 1 квітня, в Німеччині набув чинності новий закон, який частково декриміналізує вживання канабісу, повідомляє Deutsche Welle. Цей закон вилучає канабіс зі списку заборонених речовин, викладених у німецькому законодавстві про наркотики.

Згідно з новими правилами, повнолітнім особам дозволено зберігати та вирощувати певну кількість канабісу для особистого використання. Зокрема, особам дозволено мати при собі до 25 грамів чистого канабісу або гашишу, а також зберігати до 50 грамів за місцем проживання.

Крім того, громадянам Німеччини дозволено вирощувати до трьох рослин канабісу на присадибних ділянках, хоча й з певними обмеженнями. Зацікавлені у вирощуванні повинні співпрацювати з іншими садівниками-ентузіастами та отримати дозвіл місцевої влади як на вирощування, так і на зберігання рослини.

Будуть створені конопляні клуби, що діятимуть на некомерційній основі, подібно до партнерств або кооперативів. Члени цих клубів зможуть ефективно купувати канабіс або гашиш у клубі, з обмеженням до 50 грамів на одного члена щомісяця.

Крім того, закон дозволяє куріння канабісу в громадських місцях, із суворою забороною на його споживання в радіусі 200 метрів від шкіл, дитячих садків, дитячих майданчиків, а також об’єктів, призначених для молоді та спорту.

Закон також забороняє вживання марихуани під час керування транспортним засобом.