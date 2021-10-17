Вітренко назвав ціну газу на найближчий час: питання вартості вже вирішується

Керівництво газової компанії «Нафтогаз» підтвердило, що проблем із поставками ресурсу у наступаючому опалювальному сезоні не буде. Населення отримає достатньо пального на обігрів своїх осель. При цьому вартість газу для дрібних постачальників та теплокомуненерго залишиться стабільною – 7,42 грн за кубометр.





Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко рішуче спростував усі тривожні повідомлення ЗМІ щодо дорожнечі та недостатньої кількості газу в Україні. Нарощування паніки у суспільстві він пояснює спробами політиків, зокрема опозиції, підвищити власні рейтинги.

«Питання стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022 без зростання цін вже вирішується українським урядом та ГК «Нафтогаз». Споживачі можуть бути певні, що за будь-яких умов вони отримають газ та зможуть обігріти свої домівки узимку», – підкреслив Вітренко.

Ціна на газ для місцевих постачальників та ТКЕ цієї зими буде фіксованою та залишиться на рівні 7,42 грн за 1 куб. м. Такий тариф став результатом домовленості між компанією «Нафтогаз», Кабінетом міністрів України та місцевими адміністраціями, і був підкріплений меморандумом про взаєморозуміння.

Щоправда, стабільну ціну на енергоресурс постачальник гарантував лише в межах поточного опалювального сезону, тобто з жовтня 2021 року до квітня 2022 року. Та головне, що вартість газу для населення все ж не зросте, а його обсягу, за словами керівництва «Нафтогазу», вистачить на всю зиму.

Щодо установ та організацій соціальної сфери, ситуація тут трохи складніша. Однак голова правління ГК «Нафтогаз» повідомив, що й для таких об’єктів вже встановлена єдина ціна. Вона дещо вища, ніж ставка для населення. Та в порівнянні з актуальною вартістю ресурсу на європейському ринку є доволі лояльною.

Отож ціна «блакитного палива» для закладів соціальної інфраструктури цієї зими складатиме 16,8 грн за 1 куб. м. У цей тариф вже закладена вартість транспортування, розподілу, а також ПДВ.