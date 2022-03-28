Російський олігарх дав невтішний прогноз по термінах війни в Україні

Один з найбагатших людей Росії, власник компанії «Русал» Олег Дерипаска висловив припущення, що війна в Україні закінчиться нескоро. Такий висновок він зробив з промови президента США Джо Байдена. При цьому олігарх, що вже втратив внаслідок санкцій значну частину свої статків, продовжує називати війну в Україні безумством, яке варто чимскоріш припинити.





Алюмінієвий магнат Олег Дерипаска, вже багато разів публічно закликав Україну та Росію до миру, при цьому не називаючи конкретного винуватця кривавої війни. Хоча саме зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним зробили Дерипаску однією з мішеней для численних санкцій Заходу.

Після промови Джо Байдена у Варшаві олігарх вкотре з’явився на публіці та спантеличив пресу неоднозначною заявою. Промова американського президента, а також активна мобілізація в Росії наштовхнули олігарха на думку, що війна в Україні може затягнутися. За словами бізнесмена, політична риторика США та Росії стає все жорсткішою. Почалася свого роду «ідеологічна мобілізація», яка може призвести до тривалого конфлікту на території України.

Попри все мільйонер не полишає своїх спроб «всидіти на двох стільцях». Він прилюдно закликає до миру та підкреслює, що росіянам довгі роки доведеться соромитися цієї війни. Однак намагаючись «відмитися» перед Заходом та уникнути подальших санкцій, він все ж не наважується відверто говорити про причини страшної війни в України та її справжніх ініціаторів. Тож словам дволикого багатія навряд варто довіряти.

Зазначимо, що Олег Дерипаска – не єдиний російський олігарх, чий бізнес постраждав від розв’язаної Росією війни. Під санкції потрапили також Михайло Фрідман, Олег Тиньков та інші відомі підприємці. Їхні активи у найбільших банках Європи та США були заарештовані, не кажучи вже про численні яхти та маєтки, яких бізнесмени схоже вже ніколи не побачать.

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