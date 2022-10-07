В Україні закривають великий банк, а ще понад десяток – опинилися на межі банкрутства

В Україні з 10 жовтня припинить свою діяльність «Банк Січ». Рішення про позбавлення фінустанови ліцензії НБУ прийняв у четвер 6 жовтня. Тож вже з наступного тижня в Україні стане на один банк менше.

Інформація про ліквідацію АТ «Банк Січ» була оприлюднена на офіційному сайті регулятора. Про неплатоспроможність фінустанови стало відомо ще 9 серпня. На той момент «Банк Січ» вже не міг виконувати свої зобов’язання перед Нацбанком. Зокрема фінансова установа не розрахувалася вчасно за кредитами рефінансування, оскільки просто не мала у своєму розпорядженні необхідної суми.

Варто зазначити, що в таку незручну ситуації потрапив не лише «Банк Січ». У серпні на межі банкрутства ппинилося аж 12 українських банків. Проблеми з ліквідністю у них виникли здебільшого через різке підвищення НБУ облікової ставки. Зокрема під загрозою ліквідації у серпні опинилися наступні банки:

Акордбанк;

«Авангард»;

«Альянс»;

Комерційний індустріальний банк;

Банк ¾;

РВС банк;

Індустриалбанк;

Перший інвестиційний банк;

Крісталбанк;

Скай банк;

Метабанк;

Український банк реконструкції та розвитку.

На думку експерта центру економічних досліджень CASE Україна Євгена Дубогриза такі фінустанови, як Акордбанк, «Авангард» та «Альянс» найвірогідніше залишаться на ринку. А от на рахунок інших робити висновки поки що рано, адже їх положення все ще залишається дуже нестійким.

Свою позицію експерт пояснює тим, що у перелічених банків може просто не вистачити грошей на покриття кредиту. Потрібну суму вони не зможуть виручити навіть після продажу ОВДЗ. Крім того в теперішніх умовах просто не існує способу компенсувати фінансові збитки банків, яких вони зазнали через зниження попиту на кредитування бізнесу та шаленої конкуренції на ринку споживчих кредитів. Таким чином ще близько десятка українських банків зараз «висять на волосині» і в будь який момент можуть втратити ліцензію.