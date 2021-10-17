Речі вампіри, донори та обереги – що приховують у собі подарунки?

Чи знали ви, що деякі речі категорично заборонено дарувати, адже вони можуть накликати біду. Експерти із сувенірів називають такі предмети “речі-вампіри”. А є й ті, що наче донори, наповнюють злагодою та доброю енергетикою вашу оселю.





Речі-вампіри

Це не жарти, вони дійсно шкодять ментальному здоров’ю. Саме через них часто виникають конфлікти та ламається техніка. Як розпізнати такі “горе-подарунки”, та що з ними робити, читайте далі.

Як визначити, що від подарунків більше бід ніж радості? Якщо людина відчуває дискомфорт, беручи сувенір до рук, та не може знайти цьому предмету місце в домі – краще це прибрати якомога далі від очей.

У списку подарунків із поганою енергетикою опинились:

роги тварин;

опудала;

картини із зображенням катаклізмів;

дзеркала;

деякі кімнатні рослини.

Вони негативно впливають на атмосферу в домі. Тому краще передарувати їх (із добрими намірами) чи взагалі викинути на смітник. Якщо подарований одяг викликає дискомфорт, не носіть його та не зберігайте у шафі з основними речами.

Душевні речі з позитивною енергетикою приносять успіх. Дуже часто вони як обереги, захищають від нещасть. До них відносяться різні аксесуари: гаманці, шапки, рукавиці, хустки. Фарфоровий посуд теж відносять до подарунків-донорів. Кавова пара, чайне тріо, тарілка із Великобританії у буквальному сенсі слова приносять приємні зміни у життя.

Також експерти кажуть, що є речі-спогади. Це ті подарунки, які нагадують про найкращі моменти життя. Їх особливо треба берегти, тому що такі сувеніри з часом накопичують в собі все більше світлої енергії. Вони є справжніми оберегами дому.

У кожної людини є улюблена подарована їй дрібниця: брелок до ключів, біжутерія, кулькова ручка, які завжди приносять вдачу. Та експерти радять не накопичувати їх, адже через кармічні закони Всесвіту, вони можуть перетворитись на “речі-вампіри”. Вони засмічують простір, і будь-якої миті можуть почати забирати ваші сили.