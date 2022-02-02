Долар та євро більше не в моді: українці ринулись скупати іншу валюту

Тримати «заначку» в доларах чи євро – це вже свого роду традиція для українців. Однак зараз, в часи економічної та політичної нестабільності, робити ставку на одну-дві популярні валюти небезпечно. Адже в разі різкого стрибка курсу можна позбутися значної частини заощаджень.





Відомі фінансові експерти країни порадили українцям, як убезпечити свої гроші від несподіванок ринку. Зокрема найбільш надійними іноземними валютами, окрім долара та євро, вони назвали англійський фунт, швейцарський франк та японську єну.

Як пояснив провідний аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов, долар США щороку знецінюється майже на 7%. Тож тримати всі свої заощадження в американській валюті для українців надто ризиковано. Саме тому громадяни, що знають про такі ризики, вже давно урізноманітнили вміст свої портфелів іншими, не такими популярними, проте доволі стабільними валютами.

Експерт також зазначив, що євро набагато менше піддається інфляції, й на тлі ослаблення долара видається більш надійним активом. Проте єдина європейська валюта також має слабкі сторони, адже сильно залежить від економіки Німеччини, де розташований Європейський центральний банк.

Підтримав таку позицію колеги й Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio. Він зазначив що українці справді все частіше конвертують свої заощадження в альтернативні валюти, здебільшого фунти, франки, єни, а ще в австралійські долари.

Сам Олександр на сьогоднішній день віддає перевагу саме швейцарському франку. Курс цієї европейської валюти невпинно зростає, навіть не зважаючи на масове падіння ринку. Тож вона стала свого роду «сховком» для широкого кола інвесторів.

На думку експерта найбільш оптимальним співвідношенням валют для безпеки заощаджень українців є:

40% доларів США;

40% євро;

20% швейцарських франків.

Саме у таких пропорціях ваші гроші будуть захищені від більшості ризиків валютного ринку.

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