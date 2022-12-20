Українцям розповіли про мобілізацію після нового року

Вже 300 днів триває широкомасштабна війна. Питання мобілізації після новорічних свят серед громадян сьогодні підіймається щоденно. Суспільство стурбоване й занепокоєне, але військове керівництво стверджує що на початку 2023 року ніякої нової хвилі очікувати не слід.

Роман Гробач обіймає посаду керівника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ України. На брифінгу, що відбувся 19 грудня, він офіційно спростував чутки, пов’язані із новою хвилею мобілізації.

За його словами указ президента України про мобілізацію набув чинності ще 24 лютого 2022 року. Офіційно ще не було жодної так званої хвилі. За мобілізацією до ЗСУ вступила велика кількість людей.

Загалом кількість призовників залежить від тої ситуації, що складається на лінії фронту. Генеральний штаб займається усіма прорахунками, тому усі заходи з мобілізації проходять планово.

Так, наприклад, сьогодні ЗСУ необхідні стрілки, шифрувальники та зв’язківці. Мобілізують лише тих, хто вже мав раніше військовий досвід, а також воював у зоні ООС. Якщо людина раніше не служила у військах, вона спочатку має пройти обов’язкове навчання, перш ніж потрапити на фронт.

Якщо військовослужбовців можуть направляти до військових частин для їх доукомплектування, то решта, тобто військові запасу першочергово мають проходити навчання у закладах перепідготовки.

Загалом система працює злагоджено, саме тому не потребує на даний час нових масових ресурсів. Звісно, російські пропагандисти намагаються всіляко роздувати цю тему, але довіряти їм не слід. Всі заходи вони спрямовують на те, щоб українці погодились на переговори на їх умовах.

Початок 2023 року пройде без жодних хвиль мобілізації та “вириванням” людей без воєнного досвіду на фронт.