ПриватБанк масово блокує картки клієнтів: в чому причина
Якщо власник карти не підтвердить свою особистість, з ним розірвуть договір, не дозволивши навіть зняти свої гроші.
ПриватБанк може заблокувати карту, з якої знімають гроші за кордоном, якщо її власник вчасно не підтвердить свою особистість. Ба більше, фінустанова в цьому випадку повністю припиняє співпрацю з клієнтом. Про такий нюанс одна з клієнток банку дізналася із власного досвіду. Свою історію вона розповіла профільному форумі сайту «Мінфін».
У коментарі постраждалої йдеться про те, що Приват заблокував картку «Юніор», яка належали її дитині. Це сталося після знаття із зазначеної картки грошей в банкоматі іншої країни. Жінка вирішила, що банк просто не обслуговує дітей з інвалідністю і саме тому розірвав договір. Та як виявилося причина закриття рахунку була зовсім іншою.
У ПриватБанку дуже уважно ставляться до руху коштів на рахунках клієнтів, і коли помічають нетипову активність – обов’язково проводять перевірку. Особливо це стосується клієнтів, які перебувають за кордоном. Коли з карти раптом знімають незвично велику суму, та ще у банкоматі іншої країни, її власнику може прийти запит із проханням зфотографуватися. І якщо у відведений для виконання запиту час фото не буде зроблене, у банку вирішать, що карту вкрали, та заблокують її.
Такі дії ПриватБанку спрямовані виключно на захист клієнтів від шахрайства та підвищення безпеки їх обслуговування. Якщо клієнт пройде фотоперевірку, то ніяких проблем з його рахунком не виникне. Та у випадку відмови надсилати фото чи отримання банком нечіткого зображення від власника карти, зняти гроші більше не вийде.
У Приваті зауважили, що перевіряють клієнтів за допомогою фото у таких випадках:
- зняття з карти нетипово великих сум;
- часте проведення операцій на круглі або дуже великі суми;
- регулярний обмін клієнтом дрібних грошей на великі купюри.
Загалом цей перелік підозрілих випадків містить понад десяток пунктів. Причому такі правила діють не лише у Приваті. Вони створені НБУ і є актуальними для всіх українськи фінустанов. Хоча в кожному банку є власні додаткові правила фінмоніторинку, згідно з якими він обслуговує своїх клієнтів.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter