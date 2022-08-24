В Україні нарешті стабілізувався рівень зарплат, стало відомо найбільш оплачувані професії

Не зважаючи на 6 місяців війни, у серпні в Україні нарешті вдалося стабілізувати рівень зарплат. Українці продовжують отримувати заробітну платню у повному розмірі попри всі економічні труднощі. Зменшення виплат зачепило лише деякі професії.





Більшість компаній, що працюють в країні провели оптимізацію. Відтак, восени заробітні плати можуть, навіть підвищити, але це стосується далеко не кожного офіційно влаштованого працівника.

Поки що найтяжчими фінансовими місяцями для українців були квітень та березень. Саме у цей період медіанні виплати зазнали найбільших скорочень, від 9 до 58 відсотків. Ситуація почала налагоджуватись ще у червні, і зараз можна з упевненістю сказати, що наразі проблем із зарплатнею в Україні немає.

Хто отримує найвищі та найнижчі зарплати в Україні

Трійка найбільш оплачуваних спеціальностей не змінилась. Сьогодні, як і пів року тому найвищі оклади отримують спеціалісти з таких сфер:

ІТ (інтернет-технології) середня зарплата становить 92 800 грн, що на 22% вище, ніж у червні.

Керівні посади — отримують трохи менше, у середньому 81 300 гривень.

Консалтинг — від 32 300 до 58 300 гривень.

Найменше виплати зменшились у HR-менеджерів, а також в адміністраторів. У сфері продаж скорочення зарплат більш суттєве. Сьогодні їх середній рівень зарплатні 16 900 гривень, а раніше був 22 300 грн.

Тож, якщо у людини є намір змінити професію, чи отримати нову спеціальність, найкращим вибором стане кар’єра у сфері інтернет-технологій.

Найменше в Україні оплачуються послуги так званого домашнього персоналу. Доглядальниці, прибиральниці, наразі вони отримують у середньому 12 200 гривень, фіксований найменший рівень 5000 грн. Варто зазначити, що вони стільки ж отримували до війни. Громадяни без освіти теж заробляють небагато, а саме мінімальну зарплатню.