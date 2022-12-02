Грудень ущент зруйнує плани трьом знакам зодіаку: кому не пощастить

У грудні представникам деяких знаків зодіаку буде непереливки. Їм доведеться пройти через цілу низку випробувань. Представники цих знаків зтикнуться з проблемами на роботі та можуть втратити чималу суму грошей. Не виключені також конфлікити з родичами та друзями, які можуть призвести навіть до остаточного розриву стосунків.

Астрологи стверджують, що найтяжче місяць грудень пройде у зодіакальних Левів, Стрільців та Риб. Їм можна побажати лише терпіння та наснаги протистояти всім ударам долі.

Лев

Народжені під цим сузір’ям у грудні можуть стати жертвами шахраїв та позбутися значної частини своїх заощаджень. На роботі Левам доведеться змагатися за власне «місце під сонцем», адже на горизонті з’являться конкуренти, що претендуватимуть на їх посаду. Через проблеми на роботі та фінансові труднощі представники знаку будуть зриватися на своїй другій половинці. Така поведінка Левів може спричинити сімейний конфлікт та навіть призвести до розлучення.

Стрілець

Уродженці цього знаку обожнюють подорожувати та отримують при цьому неймовірні емоції. Та у грудні трапиться подія, через яку Стрільці протягом певного часу будуть зв’язані по руках і ногах. Цілком імовірно проблема полягатиме у фінансових можливостях представників знаку, які відчутно зменшаться. Стрільцям доведеться вдатися до жорсткої економії та обмежувати себе навіть у найпотрібнішому, щоб знову встати на ноги.

Риби

Рибам в поточному місяці доведеться визнати, що їхні плани не здійсняться ніколи і найкращим рішенням буде почати все з чистого аркуша. Для цього представникам знаку найімовірніше доведеться переїхати до іншого міста. Деякі Риби навіть змінять країну проживання. Однак на новому місці все складатиметься непросто. Щоб освоїтися Рибам доведеться прикласти чимало зусиль. Та якщо вони зуміють налаштувати себе на позитив, всі проблеми незабаром залишаться у минулому.