Какая зарплата, по мнению украинцев, является достойной, и соответствует их желаниям

Рассмотрим, от каких факторов зависят взгляды украинцев на желаемый уровень заработной платы и на соответствующие различия во взглядах.





Как отличаются желания по разным критериям?

В основном, украинцы считают такой, что обеспечит приличный и комфортный уровень жизни, зарплату на уровне 25 тысяч гривен в месяц. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus.

Только киевляне определяются в этом вопросе на ощутимо высшем уровне – по их мнению, эта цифра должна составлять 35 тысяч гривен. Это ожидаемо, так как и стоимость жизни в столице выше, и запросы также выше.

Более, чем 10%, не смогли определиться, а еще почти 20% согласились бы довольствоваться зарплатой в пределах 15-20 тысяч гривен.

Больше, по средним показателям, “аппетиты” у мужчин, для которых опрос дал показатель в 30 тысяч гривен, несколько скромнее в запросах женщины, которые определились на уровне 25 тысяч гривен.

По возрастным параметрам, наибольшие запросы у людей в возрасте от 35 до 54 лет, а вот старшие 54, и моложе 35, свои потребности определяют на более низком уровне.

Есть ли в пожеланиях относительно зарплаты региональные различия?

Как уже отмечено выше, ожидаемо наибольшие запросы у жителей столицы.

А вот с другими регионами – интересная картина. Жители центральных регионов имеют несколько более высокие запросы – 30 тысяч гривен, а вот все остальные – западные, восточные, южные – находятся на одинаковом уровне – около 25 тысяч.

Конечно же, размер населенного пункта тоже играет заметную роль – чем больше город – тем выше запросы, и наоборот.

Кто в Украине получает меньше?

По данным портала grc.ua, самый низкий уровень оплаты труда имеют административные работники, в среднем около 10 тысяч гривен.

Также низкий уровень оплаты имеют:

рабочие (11.900 ₴)

начинающие сотрудники (12.161 ₴)

медицинские работники (13.047 ₴)

работники из сферы туризма и ресторанного бизнеса (13.198 ₴)

Стоит напомнить, что размер заработной платы напрямую определяет будущий размер пенсии. Этот показатель весомее размера трудового стажа.

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