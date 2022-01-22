Какая зарплата, по мнению украинцев, является достойной, и соответствует их желаниям
Рассмотрим, от каких факторов зависят взгляды украинцев на желаемый уровень заработной платы и на соответствующие различия во взглядах.
Как отличаются желания по разным критериям?
В основном, украинцы считают такой, что обеспечит приличный и комфортный уровень жизни, зарплату на уровне 25 тысяч гривен в месяц. По крайней мере, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus.
Только киевляне определяются в этом вопросе на ощутимо высшем уровне – по их мнению, эта цифра должна составлять 35 тысяч гривен. Это ожидаемо, так как и стоимость жизни в столице выше, и запросы также выше.
Более, чем 10%, не смогли определиться, а еще почти 20% согласились бы довольствоваться зарплатой в пределах 15-20 тысяч гривен.
Больше, по средним показателям, “аппетиты” у мужчин, для которых опрос дал показатель в 30 тысяч гривен, несколько скромнее в запросах женщины, которые определились на уровне 25 тысяч гривен.
По возрастным параметрам, наибольшие запросы у людей в возрасте от 35 до 54 лет, а вот старшие 54, и моложе 35, свои потребности определяют на более низком уровне.
Есть ли в пожеланиях относительно зарплаты региональные различия?
Как уже отмечено выше, ожидаемо наибольшие запросы у жителей столицы.
А вот с другими регионами – интересная картина. Жители центральных регионов имеют несколько более высокие запросы – 30 тысяч гривен, а вот все остальные – западные, восточные, южные – находятся на одинаковом уровне – около 25 тысяч.
Конечно же, размер населенного пункта тоже играет заметную роль – чем больше город – тем выше запросы, и наоборот.
Кто в Украине получает меньше?
По данным портала grc.ua, самый низкий уровень оплаты труда имеют административные работники, в среднем около 10 тысяч гривен.
Также низкий уровень оплаты имеют:
- рабочие (11.900 ₴)
- начинающие сотрудники (12.161 ₴)
- медицинские работники (13.047 ₴)
- работники из сферы туризма и ресторанного бизнеса (13.198 ₴)
Стоит напомнить, что размер заработной платы напрямую определяет будущий размер пенсии. Этот показатель весомее размера трудового стажа.