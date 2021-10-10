В iPhone 13 з’явилася нова функція для профілактики залежності від гаджетів

Глава Apple Тім Кук розповів про нову функцію, покликану захистити користувачів айфонів від «смартфонної» залежності.





Джерело з посиланням на інтерв’ю Кука виданню Bustle повідомляє, що Apple завжди прагнула робити техніку для людей, для зручності і користі. Але надмірне споживання інформації, безглузде переглядання стрічок соцмереж знецінює смартфон.

Тому в айфонах – джерело не уточнює про яку лінійку «яблук» йде мова, ймовірно, про iPhone 13 – з’явилася нова функція «Екранний час». З її допомогою користувачі зможуть зрозуміти, як часто і наскільки довго вони використовують свої гаджети насправді.

«Я завжди думав, що це технології повинні служити людству, а не навпаки. І я завжди переживав за тих, хто занадто часто використовує ці технології », – підкреслив глава Apple.