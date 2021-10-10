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В iPhone 13 з’явилася нова функція для профілактики залежності від гаджетів

За словами Тіма Кука, гаджети повинні служити людині, а не навпаки

10.10.2021
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iPhone 13 Pro

Глава Apple Тім Кук розповів про нову функцію, покликану захистити користувачів айфонів від «смартфонної» залежності.


Джерело з посиланням на інтерв’ю Кука виданню Bustle повідомляє, що Apple завжди прагнула робити техніку для людей, для зручності і користі. Але надмірне споживання інформації, безглузде переглядання стрічок соцмереж знецінює смартфон.

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Тому в айфонах – джерело не уточнює про яку лінійку «яблук» йде мова, ймовірно, про iPhone 13 – з’явилася нова функція «Екранний час». З її допомогою користувачі зможуть зрозуміти, як часто і наскільки довго вони використовують свої гаджети насправді.

«Я завжди думав, що це технології повинні служити людству, а не навпаки. І я завжди переживав за тих, хто занадто часто використовує ці технології », – підкреслив глава Apple.

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10.10.2021
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