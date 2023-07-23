Redmi 12 5G пройшов тестування в Geekbench

Неанонсований смартфон Xiaomi Redmi 12 5G пройшов замір потужності в бенчмарку Geekbench, завдяки чому датамайнери змогли дізнатися нову інформацію про пристрій. Про це повідомляє видання GSMArena.

Зі скріншоту з результатами Redmi 12 5G в Geekbench стало відомо, що смартфон отримає восьмиядерний процесор Snapdragon 4 Gen 2 з тактовою частотою до 2,21 ГГц і 8 ГБ оперативної пам’яті. Працює новинка під керуванням Android 13

Завдяки перерахованим вище специфікаціям, Redmi 12 5G набрав у одноядерному режимі Geekbench 916 балів, а багатоядерному – 2106.

Згідно з чутками та тизерами, в іншому Redmi 12 5G буде ідентичний Redmi 12 4G, який раніше був запущений у Китаї . Новий смартфон отримає потрійну камеру з головним 50-мегапіксельним модулем, 6,8-дюймовий IPS-екран із частотою оновлення до 90 Гц та до 8 ГБ оперативної пам’яті.

Очікується, що в Індії Redmi 12 5G буде представлено 1 серпня 2023 року.