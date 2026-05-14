Смартгодинник Amazfit Cheetah 2 Ultra для любителів бігу оцінили в $599

Бренд Amazfit розширив свою лінійку пристроїв для спортсменів, представивши модель Cheetah 2 Ultra. Компанія позиціонує новинку як розумного помічника, спеціально розробленого для бігу по пересіченій місцевості. Гаджет дозволяє детально оцінювати результати тренувань, враховуючи висоту, рельєф місцевості та чистий час руху.

Технічні характеристики та захист

Годинник отримав 1,5-дюймовий AMOLED-екран із піковою яскравістю 3000 ніт, що забезпечує відмінну видимість під прямим сонцем. Матеріали: Екран захищений стійким до подряпин сапфіровим склом, а сам корпус виконаний з міцного титанового сплаву.

Пристрій підтримує систему позиціонування по шести супутниках та функцію повноцінного планування маршрутів із високою частотою оновлення.

Автономність та можливості

За словами виробника, Cheetah 2 Ultra може працювати до 33 годин у режимі бігу по пересіченій місцевості з активною супутниковою навігацією. У звичайному режимі годинника заряду вистачає на термін до 30 днів. Порівняно з попередньою моделлю, у новинці покращили показники відстеження продуктивності та розширили можливості синхронізації зі сторонніми сервісами.