У Китаї побудували найшвидший суперкомп’ютер у світі

Якщо раніше країни влаштовували космічні перегони або перегони озброєнь, то зараз держави змагаються в тому, хто побудує найпотужніший суперкомп’ютер. У Китаї з’явилися перші подробиці про Sunway – неофіційно найпродуктивніший комп’ютер на Землі.

Потужність Sunway становить 5 екзафлопс. Це величезна цифра. Для порівняння, головний конкурент в особі Aurora від Intel має продуктивність лише 2 екзафлопси, що потужніший за iPhone 7 у 2,1 млрд разів.

На виставці Supercomputing 2023, яка пройде з 12 по 17 листопада, представники з Китаю розкажуть подробиці про новий суперкомп’ютер. Поки що про Sunway відомо лише те, що у нього 40 млн ядер. Яких саме, поки невідомо. Ймовірно, ці ядра побудовані на архітектурі RISC-V, як у попереднього Sunway TaihuLight.

Як саме китайські інженери змогли досягти такої продуктивності, а також, на якому апаратному забезпеченні працює Sunway, громадськості розкажуть тільки в листопаді. Тоді ж представники Піднебесної поділяться, як саме використовуватимуть Sunway.