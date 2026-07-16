Samsung розсекретила новий складний дисплей для Galaxy Fold8 і Flip8

У мережі з’явилося відео з майбутнім Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, зняте на виробничій лінії, — і головна новина в тому, що складка на внутрішньому екрані практично зникла. Під час гортання сторінок дисплей виглядає цілком рівним, а слід від згину помітний хіба що під певним кутом при яскравому прямому світлі.

Секрет — у новому шарнірі

За інформацією джерел, головна заслуга в новому шарнірному механізмі, який краще фіксує смартфон у двох положеннях — повністю відкритому та закритому. Крім того, Z Fold8 Ultra може отримати товщий матеріал ультратонкого скла (UTG), що додатково допомагає приховати згин. Втім, залишається невідомим, наскільки добре складка контролюватиметься після кількох місяців активного використання: навіть у конкурента Oppo Find N6 помітні сліди зносу вже приблизно після 200 циклів складання.

Три моделі та новий форм-фактор

Цьогорічна лінійка складних Samsung буде найширшою за всю історію бренду — компанія покаже одразу три пристрої:

Galaxy Z Fold8 — отримає ширший корпус із співвідношенням сторін внутрішнього екрана 4:3, наближеним до планшетного формату, та діагоналлю 7,6 дюйма;

— отримає ширший корпус із співвідношенням сторін внутрішнього екрана 4:3, наближеним до планшетного формату, та діагоналлю 7,6 дюйма; Galaxy Z Fold8 Ultra — прямий наступник Z Fold7, з майже ідеально рівним екраном;

— прямий наступник Z Fold7, з майже ідеально рівним екраном; Galaxy Z Flip8 — розкладачка з великим зовнішнім дисплеєм до 4,1 дюйма, який займатиме практично всю верхню частину кришки.

Обидві моделі Fold8 отримають чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Gen 5), тоді як Flip8 на окремих ринках, зокрема в Європі, може постачатися з власним чипом Samsung Exynos 2600.

Ціни та дата презентації

За чутками з Кореї, Galaxy Z Fold8 у США стартуватиме від 1899 доларів (256 ГБ), а Z Fold8 Ultra — від 2099 доларів. Офіційна презентація Galaxy Unpacked відбудеться 22 липня в Лондоні під гаслом «A New Shape Unfolds».