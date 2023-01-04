В Білорусі помітили “провісника початку війни”: що потрібно знати про російський Іл-76 

3 січня в Білорусь знову прилетіло російське повітряне судно ДРЛО А-50У. Такі літаки використовують для наведення цілей при ракетних атаках.

Таку інформацію повідомила моніторингова група “Білоруський Гаюн” в Telegram каналі.

Зазначається, що повітряне судно Іл-76 приземлилося на аеродромі у Мачулищах у вівторок, 3 січня, ввечері.

Канал “Білоруський Гаюн” в Telegram каналі повідомив про те, що о 21:45 на аеродромі у Мачулищах приземлився борт ДРЛО Іл-76 А-50У з реєстраційним номером RF-50608.

Коли цей літак було зафіксовано в Білорусі минулого разу, то почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Тобто це відбулося 24 лютого 2022 року.

Повітряне судно Іл-76 А-50У являє собою справжній командний пункт, його застосовують для виявлення та супроводу повітряних на надводних цілей, а також сповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління про ситуацію у повітрі та на воді. Такий борт застосовується для управління ударної авіації під час наведення на різні цілі, тобто виконує роль повітряного командного пункту.

Наразі відомо, що напередодні Нового року, 30 грудня з Білорусі до російської федерації відлетів ДРЛО Іл-76 А-50У “Сергій Атаянц”, який знаходився там з 14 грудня.

Перебуваючи на території Білорусі це повітряне судно збирає інформацію про розташування наших сил протиповітряної оборони та критичну інфраструктуру. Тобто для українців зліт літака означає масштабну ракетну атаку найближчим часом.

Також у прикордонних районах Білорусі сконцентровані угрупування, але вони не є ударними, тому роки наступ з території північного сусіда малоймовірний. Війська перебувають на кордоні з Україною для того, щоб відтягувати частину наших Збройних сил та тримати українців в постійній напрузі. Тим часом росія оголосить чергову мобілізацію та спробує переломити ситуацію на фронті, проте спільними зусиллями ми переживемо і це та сподіваємося на перемогу вже в цьому році.