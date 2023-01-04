На Землю насувається потужна магнітна буря: хто відчує наслідки першим 

Вже найближчими днями геомагнітна ситуація буде складною. Метеозалежні люди відчують погіршення самопочуття та головний біль. Надмірна сонячна активність триватиме кілька днів, але її рівень буде не надто інтенсивним.

Тож коли очікувати магнітні бурі та як допомогти своєму організму

Коли буде магнітна буря

Вже в середу, 4 січня, очікується спалах середньої інтенсивності з індексом 4. Вона буде досить тривалою, тож магнітне поле Землі нормалізується лише ближче до суботи.

Рівень бурі — 4, тобто це незначні коливання. Проте такої бурі буде достатньо для погіршення самопочуття.

Як вберегтися від сонячної активності

Зазвичай магнітні бурі призводять до погіршення самопочуття у метеозалежних людей, а також в осіб похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

Це проявляється наступними симптомами:

головний біль та запаморочення;

підвищення тиску та порушення ритму серця;

безсоння;

різкі перепади настрою та емоційність;

підвищена втома та дратівливість;

слабкість та апатія;

біль у тілі та ломота у суглобах;

порушення концентрації;

загострення хронічних хвороб, а також біль у місцях старих травм чи переломів.

Як можна допомогти організму пережити магнітні бурі

При підвищеній сонячній активності потрібно ретельно стежити за своїм здоров’ям. Тож варто спати не менше 6, а краще 8 годин. Також потрібно скоротити фізичну активність та психологічне навантаження.

Вранці допоможе пробіжка чи прогулянка на свіжому повітрі. Рекомендовано замінити ранкову каву міцним чаєм з трав’яного відвару.

Відмовтеся від жирної, солоної та копченої їжі на користь овочів та фруктів. Також краще відмовитися від алкоголю. і

Також спеціалісти рекомендують не ставати учасником конфліктів, не сваритися та не піддаватися провокаціям. Якщо ви страждаєте від хронічних захворювань, рекомендовано більше відпочивати та мати під руками свої звичні ліки, які допоможуть покращити самопочуття.