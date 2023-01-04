ЗСУ передали канадські броньовики Roshel: на що здатні ці машини

Прикордонники збройних сил України з Чернігівщини отримали броньовані машини Roshel від наших канадських партнерів. Їх ввезли до України як допомогу від міжнародних партнерів.

Що відомо про передачу броньовиків

Станом на початок грудня на озброєнні української армії було близько сотні броньованих машин Roshel. В останні дні 2022 року Україна отримала ще одну партію канадських броньовиків.

Військовослужбовці вже оцінили переваги машини. Вони характеризують ці броньовики дуже продуманими та якісними. В броньованій машині Roshel є вісім посадкових місць для піхотинців. Машина здатна витримувати обстріл з 7,62 мм натовської гвинтівки патронами з термопосиленою серцевиною та вибух протипіхотної міни.

Броньовані машини виготовляє компанія Roshel Defence Solutions.. Вони повністю відповідають вимогам стандарту В7. Машина побудована на базі пікапа SuperDuty от Ford.

Інші характеристики цієї машини не розкриваються, але вона надійно захищає бійців на прифронтових територіях.

Нагадаємо, що Сполучені штати Америки все-таки погодили передачу Україні систем протиракетної оборони Patriot. Це відбулося на фоні візиту президента України Володимир Зеленського до Вашингтону. Наші партнери стверджують, що для освоєння цього виду оборонної зброї нашим бійцям знадобиться кілька місяців. Проте раніше наші захисники вже здивувати західних партнерів тим. що освоїли HIMARS всього за кілька тижнів. замість кількох місяців. Є шанси що з Patriot буде так само, а тому же наприкінці зими — на початку весни цей вид протиракетного озброєння стане на захист українського неба. Це допоможе захистити критичну інфраструктуру та остаточно зруйнувати плани ворога занурити нас у темряву.

Також вже наші конструктори розробили унікальний безпілотний літальний апарат, який полюватиме на іранські “шахеди”. Наразі навчають сотню операторів цих БПЛА, а вже найближчим часом дрони вийдуть на полювання.