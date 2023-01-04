Боєць ЗСУ розкрив характеристики гвинтівки Alligator: на що здатна зброя

Військовослужбовець Збройних сил України опублікував відео зі стрільбою з гвинтівки від української компанії “ХАДО-Холдинг”. Автор ролика повідомив, що гвинтівка Sniper Alligator має калібр 14,5 мм. Вона призначена для враження ворожих укріплень та легкоброньованої техніки противника на відстані до двох тисяч метрів.

Що відомо про характеристики гвинтівки Alligator

Як стверджує боєць Збройних сил України довжина ствола снайперської гвинтівки складає 120 см. Її вага 25 кг. Чимало людей почали ставити питання, навіщо боєць розкриває інформацію про зброю, але той запевняє, що основна мета відеоролика — довести всім, що Україна здатна самостійно виробляти сучасну та ефективну зброю.

“ХАДО-Холдинг” представив гвинтівку Sniper Alligator ще три роки тому. Бійці Збройних сил України зараз активно використовують цю зброю для знищення ворожих цілей з закритих позицій.

Технічні характеристики гвинтівки Sniper Alligator:

калібр — 14,5 мм;

місткість магазину — 5 патронів;

довжина 2 метри;

вага — 25 кг;

дальність польоту кулі — 9 000 метрів;

ефективна дальність враження цілей — до 2 000 метрів.

Ця унікальна гвинтівка розроблена в Україні, наразі її використовують наші збройні сили. Sniper Alligator не стоїть на озброєнні інших країн світу. Але оскільки українці продемонстрували свою силу на весь світ, вже в найближчому майбутньому цією гвинтівкою можуть зацікавитися інші країни.

Також в Україні зараз навчають сто операторів дронів. Їх озброять інноваційними безпілотними літальними апаратами, які будуть полювати на іранські “шахеди”. Зараз наші бійці ефективно знищують іранські дрони навіть зі стрілецької зброї та переносних зенітно-ракетних комплексів, якщо їх запускають вдень. Вночі ж сили ППО змушені витрачати дорогі ракети, такі дрони-мисливці допоможуть захистити нашу критичну інфраструктуру від постійних ворожих атак.

Як бачите, українські розробки теж варті уваги, вони анітрохи не поступаються західним розробкам. Єдина проблема — недостатнє фінансування.