Стало відомо у скількох людей на планеті є смартфони

4,3 мільярда людей із 7,888 використовують смартфони. А ще більше використовують мобільний інтернет – 4,6 мільярда. 4 мільярди заходять у глобальну мережу через смартфони, решта використовують звичайні кнопкові стільникові телефони.

Що стосується поширення швидкого інтернету, то 4G-зв’язок особливо популярний у США, країнах Східної Азії та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Тут швидкісний мобільний інтернет є у 69%. А ось жителям Чорної Африки пощастило значно менше, тут поширений повільний 3G і 2G. Те саме стосується деяких країн на півночі Африки і держав Середнього Сходу. Щодо 5G, то мобільні мережі п’ятого покоління поки вкрай непопулярні.

Найменше інтернетом користуються жителі Чорної Африки. Тут майже у 60% немає доступу до мережі. У Південній Азії відсоток людей без інтернету також дуже великий, понад 50%. Позначається низький рівень життя і відсутність відповідної інфраструктури.