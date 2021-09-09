Експерти розповіли, який недорогий смартфон з хорошою камерою краще купити в 2021 році

У 2021 році на ринку ситуація склалася таким чином, що купити телефон з гарною камерою можна за цілком доступною ціною. Звичайно, знімків на рівні професійних фотоапаратів від них чекати не варто, але потреби пересічних користувачів гаджети задовольнять. Але оскільки подібних пропозицій в асортименті виробників досить велика кількість, для наших читачів ми вирішили відібрати найкращі.





№5 – Realme Narzo 30 5G

Realme Narzo 30 5G – спритний бюджетник від Realme з процесором Dimensity 700 під капотом. У AnTuTu він вибиває 270 тисяч балів, тому можна не сумніватися в здатності гаджета тягнути сучасні ігри. Є потрійна камера 48 + 2 + 2 МП, яка відмінно знімає при денному освітленні, батарея ємністю 5000 мАг і 6.5-дюймовий IPS екран з частотою розгортки 90 Гц.

№4 – Redmi Note 10

Китайський бюджетник оснащений класною квадрокамерою 48 + 8 + 2 + 2 МП, здатною робити деталізовані фотографії з досить реалістичними кольорами. Переглядати їх можна на 6.43-дюймовому AMOLED дисплеї. За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 678 – його вистачить для елементарних завдань та ігор. У AnTuTu ноут набирає 266 тисяч балів.



№3 – Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 – самобутній смартфон корейців з незвичайно оформленою основною камерою. Вона складається з чотирьох датчиків з роздільною здатністю 64 + 8 + 5 + 5 МП. За якістю фото це один з лідерів в своєму ціновому діапазоні. Вони виходять чіткими, різкими і з близькими до реалістичних кольорами. Також у моделі ємний акумулятор на 5000 мАг, 6.4-дюймовий AMOLED дисплей з частотою оновлення 90 Гц і процесор Helio G80.



№2 – Poco X3 Pro

Poco X3 Pro пропонує власнику квадрокамеру 48 + 8 + 2 + 2 МП. При цьому основний сенсор і ультраширік роблять цілком пристойні за якістю знімки. До того ж, Poco X3 Pro – найпродуктивніший девайс, який можна купити за 7 тисяч гривень. Все завдяки процесору Snadragon 860. З ним гаджет набирає в AnTuTu 560 тисяч балів – це флагманський результат.



№1 – Realme 8

Шикарний апарат від Realme має у себе на борту квадрокамеру 64 + 8 + 2 + 2 МП. Головний модуль робить дуже деталізовані і живі фото, які більшість може прийняти за результати від флагманів. Також Realme 8 пропонує власнику 6.4-дюймовий AMOLED дисплей, процесор Helio G95 і батарею ємністю 5000 мАг з підтримкою 30-ватної швидкої зарядки.

