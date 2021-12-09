Розкрито секретний договір між Китаєм та Apple на 275 мільярдів доларів

Ні для кого не стане новиною те, що Китай є для компанії Apple другим за значимістю ринком після США. Багато в чому так склалося через те, що посаду генерального директора фірми зараз обіймає Тім Кук. Як вдалося з’ясувати журналістам The Information, він уклав секретний договір із комуністичною партією Китаю ще далекого 2016 року.





Тоді Кук особисто вирушив на територію Піднебесної, щоб вплинути на керівництво країни, яке намагалося задушити Apple. У результаті виник договір, яким компанія повинна була інвестувати понад 275 мільярдів доларів у розвиток економіки та технологічних досягнень Китаю.

Зокрема, згадується участь Apple у створенні китайцями передових виробничих технологій, а також навчання співробітників та спільні наукові дослідження. Натомість компанія з Купертіно отримала пільги і позбавилася тиску з боку китайської влади. Також відомо, що договір може бути продовжений за бажання обох сторін на необмежений термін.