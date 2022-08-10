Китайці представили захищений смартфон з вбудованими бездротовими навушниками

Бренд Ulefone запустив краудфандинг на новий смартфон – Ulefone Armor 15. Модель, виправдовуючи свою назву, пропонує власнику захищений корпус із рідкісною фішкою – у нього вбудовані бездротові навушники, які входять до комплекту постачання пристрою.





Новинка отримала захист від вологи за стандартом IP68/IP69K, а також стійкість до ударів за рахунок відповідності військовому стандарту MIL-STD-810G. Інші характеристики, як це зазвичай буває у разі броньованих пристроїв, не особливо вражають. На борту моделі встановлений 5.45-дюймовий IPS дисплей з HD+ роздільною здатністю, процесор Helio G35 з 6/128 ГБ пам’яті, NFC та подвійна камера на 13+2 МП.

Натомість, за традицією для класу, Ulefone Armor 15 може похвалитися ємним акумулятором на 6600 мАг. Він заряджається Type-C і використовується для живлення навушників, які здатні пропрацювати на одному заряді до 5 годин.

Щодо вартості, всі учасники програми попереднього фінансування зможуть купити телефон за $170. Роздрібна ціна девайсу поки що під питанням.