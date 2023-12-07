Найгірші відеокарти AMD за всю історію компанії

Редакція ресурсу Tom’s Hardware склала антитоп-5 відеокарт, випущених компанією AMD за всю її історію.

Лідером антирейтингу стала Radeon RX Vega 64, занадто дорога для свого часу (500 доларів), яка поступається за продуктивністю конкуренту в особі GeForce GTX 1080. Крім того, відеокарта споживала занадто багато енергії, сильно грілася і шуміла (навіть гриміла).

На другій позиції антитопа Radeon R9 Fury X, яка не змогла нічого протиставити GeForce GTX 980 Ti через менший обсяг відеопам’яті (4 ГБ проти 6 ГБ) і високого цінника.

Замикає трійку антилідерів досить свіжа Radeon RX 6500 XT за 200 доларів. У відеокарти всього лише 4 ГБ відеопам’яті, вузька 64-бітна шина і чотири слоти PCIe 4.0. Для 2020-х це просто смішно.

Далі йде сучасна Radeon RX 7600. Це повний провал, оскільки Radeon RX 6650 XT минулого покоління від неї майже нічим не відрізняється. Тут GPU з тією ж кількістю ядер, той же обсяг відеопам’яті, також 128-бітна шина. Продуктивність, відповідно, аналогічна.

І остання відеокарта в антитопі – Radeon R9 290X. Протягом декількох тижнів після випуску це був найшвидший 3D-прискорювач у світі. З великим для того часу об’ємом відеопам’яті (4 ГБ) і адекватним цінником у 550 доларів. Але коли NVIDIA випустила швидшу GeForce GTX 780 Ti дні Radeon R9 290X були полічені.