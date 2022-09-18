З Росії лише фольга: більшість деталей російського безпілотника Орлан-10 з Франції та Італії

Нещодавно українські військові на Харківщині затрофеїли російський безпілотник «Орлан» разом з усією документацією до нього. Новий БПЛА вирішили розібрати та дослідити. Після цього один з українських IT-підприємців досить грубо розкритикував техніку та зброю окупанта.





Засновник компанії TECHIIA Олег Крот порівняв Орлан-10 з російським авто «Калина». Тобто сучасні БПЛА за своїми характеристиками відстають на кілька років від тих, що використовують натовські країни.

Дрон є малоефективним на полі бою через те, що під час польоту виділяє дуже багато тепла. Через це його дуже легко засікти та «приземлити».

Що відомо про Орлани:

Запуск здійснюється з катапульти.

Посадка за допомогою парашута та балона з повітрям.

Розмах крил до 3 м.

Дрон розвідник важить 18 кг.

Одна операторська станція може контролювати до 4 дронів.

Російська армія використовує Орлан-10 для ведення розвідки. За їх допомогою відстежують гуманітарні конвої.

Отримавши на руки технічну документацію, БПЛА можна буде дуже легко збивати у небі. Навіть зараз українські безпілотники працюють ефективніше, ніж російські та іранські.

Як виявилось, із російських компонентів в Орланах лише фольга. Росіяни закуповували імпортні компоненти через Африку ще з 2014 року. На моделях всі елементи, якщо вірити інсайдерам, із Франції та Італії. Про імпортозаміщення не може бути й мови.

Тепер зрозуміло, чому РФ скуповує дрони в Ірану. Навіть ті, що вони виготовляли були зібрані повністю з імпортних комплектуючих. Це свідчить про те, що нових Орланів-10 не буде.

Спеціалісти у сфері IT не рекомендують брати на озброєння технології РФ, через те, що вони реально застарілі. ЗСУ використовує набагато сучаснішу зброю.