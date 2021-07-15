Складено рейтинг найлегших ноутбуків до 14 дюймів

Поголовний перехід на віддалену роботу вперше познайомив мільйони людей з можливістю виконувати свої трудові обов’язки з дому або навіть на дачі біля басейну. І тільки завдяки цьому багато хто дізнався, що звичайні 15- і вже тим більше 17-дюймові лептопи далеко не такі вже легкі та зручні в роботі не за офісним столом. Редакція GSMinfo обрала кращі компактні ноутбуки з діагоналлю до 14 дюймів, які можна купити в 2021 році.





Найлегші ноутбуки до 14 дюймів: вибір GSMinfo

Моделі з нашої статті мають компактні розміри і низьку вагу – від 907 грам до 1,29 кг. Такі пристрої помістяться в будь-яку ділову сумку або рюкзак, їх зручно брати з собою в дорогу і переносити між робочими місцями під час віддаленої роботи.

MacBook Air 13

На думку багатьох, саме цей ноутбук від Apple є еталоном серед компактних і легких пристроїв. Насправді MacBook Air 13 далеко не найбільш мініатюрний представник даного класу, а за вагою і зовсім найважчий учасник нашого огляду – модель важить 1,29 кг.

Зате у нього один з кращих на ринку екранів з високою роздільною здатністю 2560×1600 пікселів і, що найголовніше, новітній процесор власної розробки компанії – восьмиядерний Apple M1 з семиядерним графічним процесором і 16-и ядерною системою Neural Engine. Цей процесор працює до 3,5 разів швидше свого попередника від Intel, а його графіка і зовсім здатна видавати продуктивність до 5 разів вище.

Ноутбук MacBook Air з 13,3-дюймовим дисплеєм

Крім потужного процесора, 13-дюймовий MacBook Air може похвалитися і чудовою автономністю – до 18 годин без підзарядки, що на 6 годин більше, ніж у моделі попереднього покоління.



ASUS ZenBook 13

Це найдоступніший за ціною учасник нашої добірки кращих компактних ноутбуків – він важить 1,11 кг і коштує близько 19 000 гривень. ASUS ZenBook 13 отримав 13.3-дюймовий екран з тонкими рамками і роздільною здатністю Full HD (1920х1080 пікселів), процесор Intel Core i3 1115G4 з тактовою частотою 3 ГГц, а також 8 Гбайт оперативної і 256 Гбайт постійної пам’яті. Загалом, твердий “середнячок”, повністю відробляє свій цінник.

Ноутбук отримав міцний металевий корпус завтовшки 13,9 мм. Також є наявність повного асортименту портів, що не завжди зустрічається серед компактних моделей: є HDMI 2.0b, USB 3.2 Gen 1 Type-A і відразу два Thunderbolt 4. Останні підтримують прискорену підзарядку, виведення відеосигналу на зовнішні монітори формату 4K і передачу даних на швидкості до 40 Гбіт / с.

Ноутбук ASUS ZenBook 13 вагою 1,11 кг

Акумулятор ємністю 67 Вт · год забезпечує до 18 годин автономності та при цьому заряджається з 0 до 60% всього за 49 хвилин. Спеціально для віддаленої роботи з великою кількістю конференц-дзвінків ноутбук отримав фірмову функцію інтелектуального шумозаглушення ClearVoice Speaker.



DELL XPS 13

Ця модель американського бренду Dell отримала 13.4-дюймовий екран з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів, доступний як у звичайній, так і в сенсорній версіях. Процесор – чотириядерний, восьмипоточний Intel Core i7-1065G7, що видає тактові частоти від 1,3 до 3,9 ГГц. Важить ноутбук скромні 1,2 кг.

Пристрій доступний в широкому розмаїтті комплектацій. Оперативна пам’ять може становити від базових 4 до монструозних 32 Гбайт, а в якості постійного накопичувача виступає твердотільний NVMe PCIe 3.0 x4 об’ємом від 256 Гбайт до 2 ТБ. DELL XPS 13 підходить навіть для роботи з вимогливими програмами. Наприклад, в бенчмарку PugetBench при тестуванні з Adobe Photoshop CC 2019 ноутбук обігнав за кількістю балів MacBook Air у версії з процесором Intel Core i5.

Модель DELL XPS 13 важить всього 1,2 кг

Кришка лептопа і його нижня панель виконані з фрезерованого алюмінію, тоді як панель навколо клавіатури і тачпада оброблена вуглеволокном, завдяки чому поверхня під руками користувача не нагрівається навіть при самому активному використанні.



Acer Swift 5

Якщо ви шукаєте маленький і легкий, але все-таки 14-дюймовий ноутбук, та ще й з дискретною, а не інтегрованою графікою, зверніть увагу на Acer SWIFT 5. Незважаючи на відносно велику діагональ (якщо порівнювати з іншими моделями зі статті) і наявність відеокарти GeForce MX350 з 2 Гбайт власної пам’яті, SWIFT 5 виявився на подив легким – він важить 990 г.

Основою моделі виступає процесор Intel Core i7 1065G7, що видає тактові частоти до 3,9 ГГц. Ноутбук оснащений 16 Гбайт оперативної і 1 ТБ вбудованої пам’яті на твердотільному накопичувачі. За мірками класу Acer SWIFT 5 можна назвати навіть ігровим, хоча, звичайно, найсвіжіші тайтли на високих налаштуваннях ноутбук все ж не потягне. Але сама можливість грати в сучасні ігри на пристрої товщиною всього 14,95 мм все одно вражає.

Ноутбук Acer Swift 5 важить менше 1 кг

Набір портів включає USB 2.0, USB 3.0, USB 3.0 Type-C і HDMI. Є досить якісна веб-камера, стереодинаміки і сканер відбитків пальців. Корпус у ACER Swift 5 металевий – виглядає дуже ефектно.



Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1

Цей найлегший ноутбук у історії лінійки ThinkPad. До того ж він є і найлегшою моделлю з нашого списку: ThinkPad X1 Nano Gen 1 важить всього 907 г. А завдяки використанню 13-дюймового дисплея з досить тонкими рамками, лептоп ще і дуже компактний. Габарити пристрою становлять 292,8 x 207,7 х 13,87 мм. Для порівняння, 13,3-дюймовий MacBook Air і ширше, і вище, і товстіше – 304.1 x 212.4 x 16.1 мм.

При всьому цьому ThinkPad X1 Nano Gen 1 відрізняється завидною потужністю: процесор Intel Core i7 1160G7 видає до 4,4 ГГц, а в парі з ним йдуть відразу 16 Гбайт оперативної пам’яті і твердотільний накопичувач PCIe ємністю 1 ТБ. Варто відзначити і першокласний 2К-екран, який має високу максимальну яскравість в 450 ніт і характеризується 100-відсотковим покриттям колірного простору sRGB.

Lenovo ThinkPad X 1 Nano Gen 1 – найлегший ноутбук Lenovo

Акумулятор ноутбука забезпечує до 13 годин автономної роботи, а завдяки технології швидкої зарядки Rapid Charge він здатний підзарядитися до 80% всього за годину. Ще одна цікава і поки вкрай рідко зустрічається «фішка» Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 – опційна підтримка мереж п’ятого покоління. Поки в Україні ця функція не особливо актуальна, але як тільки 5G повноцінно запрацює, користувачі цього ноутбука відразу увійдуть до числа першопрохідців нового формату зв’язку.



LG Gram

Незважаючи на те, що LG Gram перевершує ThinkPad X1 Nano Gen 1 на цілий дюйм по діагоналі, цей ноутбук не додав у вазі навіть 100 грам, зупинившись на заповітному числі 0.999 кг. На тлі такої малої ваги особливо вражаюче виглядають показники автономності даної моделі – до 25,5 годин на одному заряді.

Ноутбук отримав професійний дисплей зі співвідношенням сторін 16:10, завдяки чому на ньому поміщається на 11% більше інформації у порівнянні з класичними екранами з співвідношенням 16:9. Процесор – Intel i5-1135G7 з максимальною тактовою частотою 4.2 ГГц. Пам’яті у моделі не так багато, як у конкурентів: 8 Гбайт оперативної і 512 Гбайт на твердотільному накопичувачі формату M.2.

LG Gram важить рівно 999 грам

Ще одна сильна сторона ноутбука – корпус, відповідний американському військовому стандарту MIL-STD-810G. Завдяки цьому LG Gram не страшні як високі, так і низькі температури, пил, вібрація і удари. Окремо варто відзначити оновлену клавіатуру з дуже великими і плоскими кнопками, що забезпечують плавний набір з мінімумом помилок. А також розширений тачпад, який відповідає співвідношенню сторін дисплея, що робить управління ноутбуком вкрай зручним навіть без використання миші.