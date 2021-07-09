ТОП-5 кращих смартфонів бренду Motorola в 2021 році: є ще порох в порохівницях

Компанія Motorola – один з піонерів ринку смартфонів. Незважаючи на те, що зараз справи у неї йдуть не так весело, фірма продовжує займатися випуском пристроїв. Про те, які з останніх гаджетів марки виявилися найцікавішими ми розповідаємо в цій статті.





№5 – Motorola Moto E7 Plus

Простенький бюджетник з великим 6.5-дюймовим екраном, що вміщує багато контенту. Роздільна здатність у панелі HD +, що в сукупності з ємним акумулятором на 5000 мАг дозволяє гаджету працювати на одному заряді протягом двох днів. Відзначити варто і пристойну для класу камеру на 48 МП, яка знімає краще аналогів, що зустрічаються в інших пристрій за такою ціною. До того ж в якості чіпсета використовується адекватний процесор початкового рівня – Snapdragon 460.



№4 – Motorola Moto G9 Play

Ще один хороший бюджетник від Motorola. При можливості рекомендуємо брати саме його. Тут встановлено більш продуктивний процесор Snapdragon 662, а тому інтерфейс буде працювати плавніше, та й в ігри “порубатися” можна. Також у моделі є NFC, що дозволяє оплачувати покупки прямо зі смартфона. Автономність забезпечує батарея ємністю 5000 мАг з підтримкою 20-ватної зарядки.



№3 – Motorola Moto G9 Plus

Крутий смарт з величезним 6.81-дюймовим дисплеєм. На екрані дуже комфортно дивитися відео, серфити інтернет і скролити стрічку новин. Як процесор задіяний Snapdragon 730G, що зустрічається у багатьох більш дорогих моделях. Фотоможливості представлені квадрокамерою 64 + 8 + 2 + 2 МП, а дводенну автономність гарантує АКБ ємністю 5000 мАг з підтримкою 30-ватної швидкої зарядки.



№2 – Motorola Edge Plus

Флагманський смартфон комплектується зігнутим 6.7-дюймовим AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і процесором преміум-рівня Snapdragon 865. З ним гаджет блискавично функціонує в будь-яких режимах експлуатації. Потреби любителів фотозйомки задовольняє квадрокамера з головним датчиком на 108 МП, в ролі додаткових модулів виступають телевік і ширік, а також ToF об’єктив для зйомки портретів.



№1 – Motorola Razr 5G

Складаний гаджет є кращим в асортименті фірми. Так, співвідношення ціни і якості тут не з кращих, але унікальний форм-фактор робить свою справу. До того ж більшості користувачів можливостей пристрою вистачить з головою. Snapdragon 765G в іграх і побутовій експлуатації зарекомендував себе нітрохи не гірше флагманських процесорів, а 6.2-дюймовий OLED дисплей видає приємну для очей картинку. По-справжньому бентежить тільки відсутність додаткових фотомодулів – тут один датчик на 48 МП і ємність батареї – всього 2800 мАг. Як підсумок – навіть до кінця дня гаджет доживає насилу.