CD Projekt RED готовит грандиозное возвращение «Ведьмака»: ремастер третьей части станет мостом к The Witcher 4

CD Projekt RED не собирается просто оставить The Witcher 3 в прошлом перед выходом следующей части серии. Польская студия фактически создаёт многолетний переход между историей Геральта и новой сагой с Цири в главной роли.

Первым этапом станет The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered, релиз которой запланирован на 29 сентября 2026 года. Владельцы игры на совместимых платформах получат обновление бесплатно. Ремастер выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также получит отдельную версию для Nintendo Switch 2.

Это будет гораздо больше, чем просто набор текстур с более высоким разрешением. Разработчики перерабатывают освещение, растительность, эффекты знаков, а также отдельные элементы боевой системы и передвижения.

На ПК одной из основных графических технологий станет Path Tracing. При этом CD Projekt RED старается не превратить игру в демонстрацию современных эффектов и сохранить характерный визуальный стиль оригинала.

Геральт вернется ещё раз

Вторым этапом станет новое полноценное дополнение Songs of the Past, которое выйдет в 2027 году. В нём Геральт вновь станет главным героем, а игроки окажутся в совершенно новом регионе Леттен.

CD Projekt RED уже показала расширенный фрагмент игрового процесса с исследованием мира, диалогами и сражениями с новыми противниками. Дополнение создается совместно со студией Fool’s Theory, которая параллельно работает над римейком первой части «Ведьмака».

Глава CD Projekt Михал Новаковский ранее прямо называл возвращение Геральта «ностальгическим путешествием» перед передачей символической эстафеты Цире. The Witcher 3 на данный момент уже преодолела отметку в 65 млн проданных копий, поэтому у студии есть огромная аудитория, которую можно вновь привлечь к серии перед выходом следующей крупной игры.

В игре «Ведьмак 4» главной героиней станет Цири

The Witcher 4 откроет новую сагу и окончательно выдвинет Цири на первый план. CD Projekt RED подтвердила, что она станет главной героиней, ещё во время показа первого кинематографического трейлера. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и должна стать самым масштабным открытым миром в истории серии.

В то же время это не означает полного исчезновения Геральта. Директор по сюжету Филипп Вебер заявил, что Белый Волк и впредь будет играть важную роль в мире серии, хотя подробности его роли пока не раскрываются.

CD Projekt RED пока не называет дату выхода The Witcher 4. Компания лишь подтверждает, что игра находится в стадии полномасштабной разработки и точно не выйдет в 2026 году.

В результате план студии становится вполне понятным: сначала вернуть игроков в улучшенную версию The Witcher 3, затем подарить Геральту ещё одно грандиозное приключение, а уже после этого перейти к новому этапу серии с Цири. Для фанатов это означает, что ближайшие годы могут стать одними из самых насыщенных в истории франшизы.