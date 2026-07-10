Игры вроде GTA могут влиять на мужское здоровье: дело не в самой игре

Длительные игровые сессии могут оказывать негативное влияние на мужское здоровье, но причина кроется не в самих видеоиграх. Эксперт Кадена объяснила, что GTA или другие популярные игры напрямую не снижают уровень тестостерона. Проблема возникает из-за привычек, которые часто сопутствуют многочасовому пребыванию за компьютером или игровой консолью.

По словам специалистки, один вечер или даже целые игровые выходные не приведут к резкому ухудшению гормонального фона. Однако если такой образ жизни повторяется регулярно, риски для здоровья возрастают.

Что именно может нанести вред

Одним из главных факторов эксперт называет недосыпание. Если игрок часто засиживается до поздней ночи, нарушает режим сна и не дает организму нормально восстановиться, это может негативно повлиять на естественную выработку тестостерона.

Еще один важный момент — недостаток солнечного света. У человека, который проводит много времени в помещении, уровень витамина D может быть ниже. Этот витамин связан с нормальным гормональным балансом и общим самочувствием.

Кроме того, длительное сидение снижает физическую активность. Это может способствовать набору веса, ухудшению обмена веществ и снижению выносливости. Особенно это актуально для тех, кто часами играет без перерывов, почти не двигается и питается нерегулярно.

Стресс тоже имеет значение

Отдельно специалистка обратила внимание на стресс. Напряженные игровые сессии, особенно в соревновательных играх, могут повышать уровень кортизола — гормона стресса. Если его уровень остается высоким в течение длительного времени, это может негативно сказываться на гормональном фоне.

При этом эксперт подчеркивает: видеоигры сами по себе не являются врагом здоровья. Риск возникает тогда, когда игра полностью вытесняет сон, физическую активность, прогулки, полноценное питание и отдых.

Чтобы снизить возможное негативное воздействие, она советует соблюдать режим сна, делать регулярные перерывы, больше двигаться, выходить на свежий воздух и не превращать игры в многочасовое сидение без перерывов.

Эта тема стала особенно актуальной на фоне ожидания выхода Grand Theft Auto VI, релиз которой запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В игре также заявлена локализация на русский язык в виде субтитров.