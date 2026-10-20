Забута гонка PlayStation повернулася на ПК: Driveclub тепер працює у 4K із частотою понад 100 кадрів

Одна з найкрасивіших гоночних ігор епохи PlayStation 4 несподівано отримала друге життя. Ентузіасти створили одразу кілька неофіційних версій Driveclub для Windows, які дозволяють запускати колишній консольний ексклюзив без повноцінної емуляції процесора PS4. Причому на сучасних комп’ютерах гра демонструє значно вищу продуктивність, ніж на оригінальній консолі.

Driveclub дебютувала у жовтні 2014 року та швидко привернула увагу деталізованими автомобілями, реалістичним освітленням і погодними ефектами. Особливо вражали дощові перегони, коли вода стікала лобовим склом, а краплі змінювали напрямок під час поворотів. Попри такий рівень графіки, гра мала суттєве технічне обмеження — лише 30 кадрів за секунду.

Тепер фанатам вдалося обійти його.

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Driveclub отримала підтримку 8K і сучасних відеокарт

Один із найпомітніших проєктів називається DriveClub Recomp. Його розробник OverkillLabs3 створив рішення, яке запускає оригінальний код гри для архітектури x86-64 безпосередньо на процесорі комп’ютера, відтворюючи необхідні системні функції PS4. Графічні команди при цьому перетворюються на Vulkan.

Завдяки такому підходу гра підтримує роздільну здатність від 720p до 8K, ультраширокі монітори, клавіатуру, геймпади та навіть керма зі зворотним зв’язком. Частоту кадрів можна розблокувати без прискорення самої симуляції перегонів.

Розробник також реалізував NVIDIA DLAA та AMD FSR 3.1 Native AA для покращення згладжування зображення. Водночас повноцінне масштабування DLSS і FSR поки лише планується.

На RTX 5090 гра видає до 120 FPS

Результати перших тестів виглядають багатообіцяльно. За даними автора DriveClub Recomp, система з відеокартою GeForce RTX 5070 Ti та процесором Ryzen 7 5800X3D забезпечує близько 60 FPS у роздільній здатності 4K навіть у складних сценах.

Інший проєкт, DCport, демонструє ще вищі показники. У тестах із GeForce RTX 5090 гра працювала приблизно зі 100–120 FPS у 4K, а RTX 3080 забезпечувала близько 75–90 FPS у 1440p. Це вже зовсім інший рівень плавності порівняно з оригінальною PlayStation 4.

Повноцінним релізом це поки не стало

Обидві версії залишаються експериментальними. Користувачі можуть зіткнутися з графічними помилками, неправильними відбиттями, підгальмовуваннями під час першого запуску та нестабільною продуктивністю на окремих конфігураціях.

Також не працюють мережеві функції, адже Sony остаточно вимкнула сервери Driveclub ще у березні 2020 року. Для запуску неофіційних портів необхідно самостійно надати легально отримані файли гри, оскільки розробники не поширюють саму Driveclub.

Історія гри завершилася досить сумно: студію Evolution Studios закрили у 2016 році, а сам проєкт так і не отримав офіційної версії для ПК. Тепер, через 12 років після релізу, саме спільнота ентузіастів повертає його до життя, одночасно демонструючи, наскільки далеко можна розширити технічні можливості старих консольних ігор.