Забытая гоночная игра для PlayStation вернулась на ПК: Driveclub теперь работает в разрешении 4K с частотой свыше 100 кадров

Одна из самых красивых гоночных игр эпохи PlayStation 4 неожиданно обрела вторую жизнь. Энтузиасты создали сразу несколько неофициальных версий Driveclub для Windows, которые позволяют запускать бывший консольный эксклюзив без полноценной эмуляции процессора PS4. Причём на современных компьютерах игра демонстрирует значительно более высокую производительность, чем на оригинальной консоли.

Driveclub вышла в октябре 2014 года и быстро привлекла внимание детализированными автомобилями, реалистичным освещением и погодными эффектами. Особенно впечатляли гонки в дождь, когда вода стекала по лобовому стеклу, а капли меняли направление при поворотах. Несмотря на такой уровень графики, у игры было существенное техническое ограничение — всего 30 кадров в секунду.

Теперь фанатам удалось обойти его.

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Driveclub получила поддержку 8K и современных видеокарт

Один из самых заметных проектов называется DriveClub Recomp. Его разработчик, OverkillLabs3, создал решение, которое запускает исходный код игры для архитектуры x86-64 непосредственно на процессоре компьютера, воспроизводя необходимые системные функции PS4. Графические команды при этом преобразуются в Vulkan.

Благодаря такому подходу игра поддерживает разрешение от 720p до 8K, ультраширокие мониторы, клавиатуру, геймпады и даже рули с обратной связью. Частоту кадров можно разблокировать без ускорения самой симуляции гонок.

Разработчик также реализовал технологии NVIDIA DLAA и AMD FSR 3.1 Native AA для улучшения сглаживания изображения. При этом полноценное масштабирование с помощью DLSS и FSR пока только планируется.

На RTX 5090 игра показывает до 120 FPS

Результаты первых тестов выглядят многообещающе. По данным автора DriveClub Recomp, система с видеокартой GeForce RTX 5070 Ti и процессором Ryzen 7 5800X3D обеспечивает около 60 FPS в разрешении 4K даже в сложных сценах.

Другой проект, DCport, демонстрирует ещё более высокие показатели. В тестах с GeForce RTX 5090 игра работала со скоростью примерно 100–120 FPS в разрешении 4K, а RTX 3080 обеспечивала около 75–90 FPS в разрешении 1440p. Это уже совсем другой уровень плавности по сравнению с оригинальной PlayStation 4.

Пока это не стало полноценным релизом

Обе версии по-прежнему носят экспериментальный характер. Пользователи могут столкнуться с графическими ошибками, некорректным отображением, задержками при первом запуске и нестабильной производительностью на отдельных конфигурациях.

Кроме того, не работают сетевые функции, поскольку Sony окончательно отключила серверы Driveclub ещё в марте 2020 года. Для запуска неофициальных портов необходимо самостоятельно предоставить легально полученные файлы игры, так как разработчики не распространяют саму Driveclub.

История игры закончилась довольно печально: студию Evolution Studios закрыли в 2016 году, а сам проект так и не получил официальной версии для ПК. Теперь, спустя 12 лет после релиза, именно сообщество энтузиастов возвращает его к жизни, одновременно демонстрируя, насколько далеко можно расширить технические возможности старых консольных игр.