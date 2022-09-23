Гра Cyberpunk 2077 знову виявилася популярною

У гру 2020 випуску Cyberpunk 2077 повернулися мільйон геймерів. Про це повідомляє видання Digital Trends.

Представники студії CD Projekt RED оголосили у своєму Twitter про те, що Cyberpunk 2077 щодня запускали близько мільйона геймерів. “Ми хотіли скористатися цією можливістю, щоб подякувати вам за те, що ви з нами і граєте в гру”, – зазначили розробники тайтлу.

За словами журналістів, на тижні також було зафіксовано рекордну кількість гравців у Cyberpunk 2077 у Steam – 85 555 осіб. За тиждень раніше гру запускали не більше 37 тисяч геймерів на добу. Фахівці зазначили, що гра знову виявилася популярною.

Головною причиною популярності тайтлу автори медіа назвали вихід оновлення Edgerunners і випуск аніме Cyberpunk: Edgerunners від Netflix . Чергове велике оновлення для тайтла очікується у 2023 році, проте воно вийде лише на ПК.

Реліз Cyberpunk 2077 відбувся у грудні 2020 року. На першому етапі тайтл розкритикували за величезну кількість багів та помилок – творцям гри довелося вибачитися перед геймерами.