Інсайдер: The Elder Scrolls VI вийде не раніше 2029 року

Студія Bethesda Softworks продовжує тримати інтригу навколо нової частини The Elder Scrolls. Попри відсутність офіційних коментарів, інсайдер Ріс Рейлі (відомий як Kiwi Talkz) поділився невтішними прогнозами щодо термінів виходу довгоочікуваної RPG. За його даними, реліз гри відбудеться не раніше 2029 року, а першими новинами розробники почнуть ділитися лише у 2028-му.

Після передчасного анонсу у 2018 році, коли виробництво ще фактично не стартувало, компанія змінила стратегію і тепер уникає гучних заяв, аби не нашкодити проекту. Рейлі проводить паралелі з Metroid Prime 4: Beyond, прогнозуючи схожу долю для TES VI: гра, ймовірно, матиме високі продажі, проте отримає суперечливі відгуки критиків та аудиторії.

Нагадаємо, з моменту першого тизера минуло вже понад сім років. За наявною інформацією, активна фаза створення гри розпочалася лише у 2023 році. З чуток, розробники планують вивести жанр на новий рівень, повністю переосмисливши систему магії та інтегрувавши в ігровий процес елементи виживання.