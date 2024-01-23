4-го Відьмака почнуть розробляти вже цього року

CD Projekt Red оголосила про старт виробничої фази розроблення гри “Відьмак 4” вже у 2024 році.

Про це повідомив керівник студії та спільний генеральний директор Адам Бадовський. Гра, що отримала кодову назву “Project Polaris”, стане новою трилогією в серії “Відьмак”.

За словами Бадовського, компанія планує залучити близько 400 співробітників до роботи над проєктом до середини року. Це значне збільшення чисельності команди, що підкреслює масштаб і амбіції проєкту.

Крім того, Бадовський поділився інформацією про продовження Cyberpunk 2077, яке наразі перебуває в концептуальній фазі та має кодову назву “Project Orion”.

Очікується, що до кінця року над проєктом працюватимуть близько 80 співробітників. Також обговорюється можливість додавання мультиплеєрних елементів у гру.

Цікаво, що CD Projekt Red також розглядає можливості використання ШІ у виробничих процесах, хоча Бадовський наголосив, що технологія не замінить людей, а допоможе поліпшити певні процеси у створенні ігор.