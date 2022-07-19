В Будапешті стартували зйомки другої частини фільму “Дюна”

Офіційний твіттер-аккаунт “Дюни” повідомив , що вчора офіційно стартував знімальний процес продовження однойменної картини Дені Вільнева. Якщо вірити цим ЗМІ, то зйомки відбуваються у Будапешті, а на початку липня були невеликі роботи в Альтиволі.





На даний момент прем’єра другої “Дюни” запланована на 17 листопада 2023 року.

Фільм буде присвячений становленню Пола Атрейдеса серед фріменів та його підготовці до протистояння безжальним Харконненам. В продовженні до своїх ролей повернуться Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард і Зендея.

З новачків в акторському складі відмітились Крістофер Уокен (падишах-імператор Шаддам IV), Флоренс П’ю (Ірулан, дочка імператора) та Остін Батлер (Фейд-Раут Харконнен). З чуток, у стрічці також зіграє Леа Сейду, яка виконає роль Марго Фенріг.