Риск, принесший четыре миллиона продаж. Как Nissan Qashqai положил начало моде на кроссоверы

Ровно 20 лет назад компания Nissan пошла на риск и представила автомобиль нового типа — альтернативу привычным хэтчбекам, седанам, универсалам и минивэнам. Ставка оправдалась, и Qashqai стал одной из самых успешных моделей в истории марки.

Вместо новой Almera

В начале 2000-х Nissan испытывал финансовые трудности и нуждался в решительном шаге. У компании был почти готовый преемник компактной Almera, но в итоге она отказалась от этого проекта. Вместо очередного традиционного хэтчбека решили создать автомобиль, сочетающий в себе черты нескольких классов. Так появился Qashqai, названный в честь кочевого племени в Иране.

Идея была проста. Автомобиль сохранил размеры, практичный салон и умеренные расходы обычного хэтчбека, но при этом обладал внешностью и высокой посадкой внедорожника, а вместе с ней — лучшей обзорностью и ощущением защищенности. При этом Nissan обошёлся без сложных внедорожных решений, поэтому модель не стала ни больше, ни заметно дороже классического компактного автомобиля.

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Миллион за четыре года

Премьера состоялась на Парижском автосалоне в 2006 году. За первые девять месяцев в Европе было продано 100 тысяч автомобилей, и заводу в английском Сандерленде пришлось вводить дополнительные смены. К началу 2011 года мировые продажи превысили миллион, из которых более 750 тысяч пришлось на Европу. Первое поколение имело и удлинённую семиместную версию Qashqai+2, но из-за слабого спроса её впоследствии сняли с производства.

Второе поколение вышло в 2013 году и продержалось на конвейере восемь лет. Третье поколение продаётся с 2021 года, а в 2024 году модель обновили. Всего Nissan продал более четырёх миллионов Qashqai в более чем ста странах.

Гибрид, который ездит как электромобиль

Главная особенность нынешнего поколения заключается в версии e-Power. Это последовательный гибрид, в котором колеса приводит в движение только электродвигатель, а бензиновый двигатель работает исключительно в качестве генератора. В Украине такая версия появилась весной 2023 года. Она развивает 190 к.с. и 330 Нм, а заряжать её от розетки не нужно.

Qashqai остается ключевой моделью Nissan, однако за 20 лет рынок изменился до неузнаваемости. Сегодня компактный кроссовер есть почти у каждого крупного производителя, а в Украине к традиционным конкурентам добавились ещё и китайские марки, которые давят ценой и комплектацией.