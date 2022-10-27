Как выбрать кольцо из медзолота и шпильки для волос?

Бижутерия с позолоченным напылением пользуется стабильно высоким спросом благодаря множеству преимуществ. Это стильные, гипоаллергенные и прочные украшения, представленные в широком ассортименте и на любой вкус. Популярны кольца, как среди женщин, так и мужчин, они могут быть разными по стилю, размеру, назначению и другим параметрам.

Выбираем позолоченное кольцо по основным критериям: полезные рекомендации

Для того чтобы выбрать кольцо из медзолота необходимо учесть несколько важных факторов. К ним относят следующее:

массивность;

оттенок позолоченного напыления (18К, РО, родий);

размер;

наличие камней (разноцветные фианиты, цирконий, кристаллы и пр.);

назначение;

стиль и пр.

Цвет позолоченного покрытия бывает разным: лимонным, белым, розовым. Для первого оттенка характерен классический стиль, второго благородство платины, а третьего изысканность и оригинальность.

По назначению различают кольца для женщин и мужчин (перстни и печатки), также есть и обручальные для супружеской пары. Позолота наносится на основу из меди по новейшей технологии, она не вызывает раздражений и не оставляет темных следов на коже.

Кольца с позолотой стойки к процессам окисления, поэтому долгое время сохраняют первоначальный презентабельный вид. Для ухода в домашних условиях достаточно промыть украшение в теплом мыльном растворе и насухо вытереть салфеткой из бумаги до блеска.

Дополнить образ можно элегантной цепочкой с кулоном или браслетом. Гармоничное сочетание позолоченных украшений подчеркнет вкус и неповторимость любого образа. Бижутерия с позолотой – простой и выгодный способ выглядеть модно и женственно.

Шпильки для волос с позолотой: основные виды и назначение

Создать прическу и зафиксировать пряди помогут шпильки для волос с позолотой и яркими камнями. Они бывают разных типов, а именно:

прямые;

зубчатые;

спиральные в виде пружины;

восточные;

с оригинальным декором.

На сайте интернет-магазина ювелирной бижутерии можно узнать цену шпильки для волос и ознакомиться с предлагаемым ассортиментом. Они стоят недорого и доступны каждой покупательнице, а огромное разнообразие приятно удивит.

Прямые выполнены в классическом стиле и предназначены для надежной фиксации прядей на висках. Зубчатые используются для создания прически «конский хвост». Спиральные шпильки в виде пружины считаются самыми безопасными, так как они не травмируют кожу головы.

Оригинально смотрятся шпильки в восточном стиле – японские длинные палочки и волнообразные стильные заколки для волос. Праздничную прическу помогут создать элегантные шпильки с декором: бусины, стразы, перья, яркие фианиты и др.

Для шпилек характерна практичность и универсальность, так как они подходят для локонов любой длины и густоты. Качественная шпилька имеет аккуратные концы и изготавливается из гипоаллергенного материала, поэтому не травмируют кожу и не вызывает раздражений.