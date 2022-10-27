Как выбрать кольцо из медзолота и шпильки для волос?
Бижутерия с позолоченным напылением пользуется стабильно высоким спросом благодаря множеству преимуществ. Это стильные, гипоаллергенные и прочные украшения, представленные в широком ассортименте и на любой вкус. Популярны кольца, как среди женщин, так и мужчин, они могут быть разными по стилю, размеру, назначению и другим параметрам.
Выбираем позолоченное кольцо по основным критериям: полезные рекомендации
Для того чтобы выбрать кольцо из медзолота необходимо учесть несколько важных факторов. К ним относят следующее:
- массивность;
- оттенок позолоченного напыления (18К, РО, родий);
- размер;
- наличие камней (разноцветные фианиты, цирконий, кристаллы и пр.);
- назначение;
- стиль и пр.
Цвет позолоченного покрытия бывает разным: лимонным, белым, розовым. Для первого оттенка характерен классический стиль, второго благородство платины, а третьего изысканность и оригинальность.
По назначению различают кольца для женщин и мужчин (перстни и печатки), также есть и обручальные для супружеской пары. Позолота наносится на основу из меди по новейшей технологии, она не вызывает раздражений и не оставляет темных следов на коже.
Кольца с позолотой стойки к процессам окисления, поэтому долгое время сохраняют первоначальный презентабельный вид. Для ухода в домашних условиях достаточно промыть украшение в теплом мыльном растворе и насухо вытереть салфеткой из бумаги до блеска.
Дополнить образ можно элегантной цепочкой с кулоном или браслетом. Гармоничное сочетание позолоченных украшений подчеркнет вкус и неповторимость любого образа. Бижутерия с позолотой – простой и выгодный способ выглядеть модно и женственно.
Шпильки для волос с позолотой: основные виды и назначение
Создать прическу и зафиксировать пряди помогут шпильки для волос с позолотой и яркими камнями. Они бывают разных типов, а именно:
- прямые;
- зубчатые;
- спиральные в виде пружины;
- восточные;
- с оригинальным декором.
На сайте интернет-магазина ювелирной бижутерии можно узнать цену шпильки для волос и ознакомиться с предлагаемым ассортиментом. Они стоят недорого и доступны каждой покупательнице, а огромное разнообразие приятно удивит.
Прямые выполнены в классическом стиле и предназначены для надежной фиксации прядей на висках. Зубчатые используются для создания прически «конский хвост». Спиральные шпильки в виде пружины считаются самыми безопасными, так как они не травмируют кожу головы.
Оригинально смотрятся шпильки в восточном стиле – японские длинные палочки и волнообразные стильные заколки для волос. Праздничную прическу помогут создать элегантные шпильки с декором: бусины, стразы, перья, яркие фианиты и др.
Для шпилек характерна практичность и универсальность, так как они подходят для локонов любой длины и густоты. Качественная шпилька имеет аккуратные концы и изготавливается из гипоаллергенного материала, поэтому не травмируют кожу и не вызывает раздражений.
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